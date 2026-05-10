Češku zasiahol v rakúskych Alpách blesk: Vrtuľník ju prepravil do nemocnice

VIEDEŇ - Dvadsaťosemročná Češka utrpela vážne zranenia po tom, čo ju pri výstupe v rakúskych Alpách zasiahol blesk. Vrtuľník ju prepravil do nemocnice, informovala dnes polícia v spolkovej krajine Štajersko.
Češka vyrazila v sobotu dopoludnia so svojím o rok starším priateľom na horu Admonter Kalbling, odkiaľ pokračovali smerom na vrch Kreuzkogel. Kúsok pred vrcholom ich však zaskočila náhla búrka. Blesk udrel v bezprostrednej blízkosti oboch turistov, pričom ženu tlaková vlna odmrštila k zemi tak, že nakrátko stratila vedomie.
Muž privolal na pomoc horskú službu. Za nepriaznivého počasia sa časť záchranárov dostala na miesto vrtuľníkom, ďalší išli peši. Ťažko zranenú ženu nakoniec spolu s mužom evakuoval vrtuľník do nemocnice v Rottenmannu. Obaja sú hospitalizovaní.