Prekliate miesto: Na Maldivách sa utopil ďalší potápač! Pomáhal hľadať telá mŕtvych turistov

MALÉ - Pátranie po skupine potápačov, ktorí zmizli v podmorskej jaskyni na Maldivách, sa skončilo ďalšou smrťou. O život prišiel aj muž, ktorý sa podieľal na hľadaní tiel nezvestných turistov. Vyšetrovanie zároveň odhaľuje nové otázniky okolo osudného ponoru.
Maledivy zasiahla jedna z najhorších potápačských tragédií v histórii krajiny. Po niekoľkodňovom pátraní našli záchranári telá všetkých piatich potápačov, ktorí zmizli počas ponoru v oblasti Vaavu Atoll. Dráma si však vyžiadala ešte jednu obeť.
Pri záchrannej operácii zomrel aj maldivský vojenský potápač Mohamed Mahudhee, ktorý sa podieľal na hľadaní nezvestných turistov.
Podľa zahraničných médií utrpel fatálne dekompresné komplikácie počas náročnej akcie v podmorskej jaskyni známej ako „Shark Cave“.
Telá našli hlboko v jaskyni
Prvé telo objavili záchranári už skôr pri vstupe do jaskynného systému. Následne našli aj zvyšných štyroch členov skupiny hlboko pod vodou.
Medzi obeťami boli talianski turisti aj skúsení potápači. Tragédia výrazne rezonuje aj preto, že jednou z obetí bola rešpektovaná morská biologička Monica Montefalcone.
Podľa agentúry Reuters však osudný ponor nebol súčasťou oficiálnej vedeckej expedície, ale išlo o súkromnú aktivitu.
Vyšetrovatelia preverujú riskantný zostup
Maledivské úrady sa teraz snažia zistiť, prečo sa skupina dostala do takej veľkej hĺbky. Podľa dostupných informácií mali potápači zostúpiť približne do 50 až 60 metrov, čo výrazne presahuje odporúčané limity pre rekreačné potápanie.
Objavujú sa pritom viaceré podozrenia okolo organizácie celého ponoru.
Vyšetrovatelia preverujú, či skupina vôbec mala povolenie na jaskynné potápanie. Otázniky visia aj nad použitým vybavením. Médiá uvádzajú, že potápači mali používať klasickú rekreačnú výstroj namiesto špecializovaného vybavenia určeného pre cave diving.
Podľa doterajších zistení navyše organizátori údajne nenahlásili, že pôjde o ponor do podmorského jaskynného systému.
Smrtiaca pasca pod hladinou
Britské a americké médiá opisujú lokalitu ako mimoriadne nebezpečné miesto so silnými prúdmi, úzkymi priestormi a komplikovanou orientáciou pod vodou.
Objavujú sa aj špekulácie, že časť skupiny mohla v hĺbke stratiť orientáciu alebo mať problémy spojené s vysokým tlakom a toxicitou plynov.
Presná príčina tragédie zatiaľ známa nie je. Vyšetrovanie pokračuje.