Prežili peklo v jaskyni a z nemocnice pomáhajú záchranárom: V podzemí zostali ešte dvaja muži

VIENTIANE - Zachránení muži zo zaplavenej jaskyne v Laose, kde strávili viac ako týždeň, sa z nemocničnej izby snažia radiť záchranárom, kde hľadať posledných dvoch nezvestných. Predpokladá sa, že zvýšená hladina po povodni ich uväznila ešte hlbšie v podzemí. Informuje o tom agentúra AFP.
Záchranári vrátane jaskynných potápačov zo zahraničia v nedeľu uviedli, že preživší im poskytli informácie o úzkych, zatopených chodbách a „používajú ich na prípravu plánu pátrania pre zostávajúcich dvoch ľudí“. „Dúfame, že dnešná misia nájde obe zostávajúce obete,“ napísala skupina záchranárov v nedeľu na sociálnych sieťach. Päť živých a neskôr zachránených mužov našli v stredu v úzkej šachte asi 300 metrov od ústia jaskyne v odľahlej horskej oblasti centrálnej provincie Xajsombún.
Podľa štátnych médií v jaskyni uviazlo po prívalovej povodni takmer pred dvoma týždňami sedem ľudí, keď hľadali zlato. Záchranári vytiahli prvého muža v piatok a ďalších štyroch v sobotu, keď im predtým doručili jedlo a lieky a niekoľko dní odčerpávali vodu z jaskyne, čo uľahčilo únik. V spoločnej nemocničnej izbe sú „v dobrom stave“, povedal v nedeľu malajzijský potápač Lee Kian Lie.
Pátranie na základe nových informácií
Záchranárom poskytli informácie, ako vyzerá hlbšia časť jaskyne, uviedol v správe pre agentúru AFP. „Budeme pokračovať v pátraní na základe informácií, ktoré máme, a možno sa nám podarí dostať k ďalším dvom,“ povedal Lee. Dodal, že štyria muži, ktorí v sobotu opustili jaskyňu, „vyšli von sami, pretože hladina vody klesla“. Muž zachránený v piatok vo videu zdieľanom záchrannou skupinou uviedol, že dvaja nezvestní muži vstúpili do jaskyne niekoľko dní pred ostatnými a zostúpili oveľa hlbšie.
Záchranári uviedli, že tam je kalná voda, čiže „viditeľnosť je nulová“. Stále odčerpávajú vodu z jaskyne a snažia sa zabrániť jej prítoku. „Vzhľadom na obrovské riziko by potápanie bolo len poslednou možnosťou,“ dodali.