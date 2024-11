Kauzu odsúdeného exposlanca Feriho bude riešiť Európsky súd v Štrasburgu

Dominik Feri (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Kauzu českého exposlanca Dominika Feriho, ktorý bol odsúdený za dve znásilnenia a jeden pokus oň, bude riešiť Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Štyri ženy, ktorých prípady sa na súd nedostali a so sťažnosťou neuspeli na Ústavnom súde, sa dovolávajú práva v Štrasburgu. V piatok na to poukázal server iRozhlas.cz, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Feri si odpykáva trojročný trest väzenia za znásilnenie dvoch mladých žien, z toho jednej neplnoletej, a jeden pokus o znásilnenie. Prípadov, v ktorých sa Feri údajne dopustil sexuálneho násilia, bolo viac. Niektoré však polícia a štátne zastupiteľstvo odložili. Ústavný súd vyhovel iba jednej sťažovateľke, pri zvyšných štyroch postup polície a štátneho zastupiteľstva potvrdil.

V reakcii na to podal sťažnosť k ESĽP advokát Pavel Uhl, ktorý spolupracuje so splnomocnenkyňou obetí Adélou Hořejší. Podľa nej štát odmietol trestne stíhať skutky ako znásilnenie, hoci pripustil, že pohlavný styk v týchto prípadoch nebol dobrovoľný. "Zdôvodnil to tým, že naše klientky nevyjadrili odpor k pohlavnému styku dostatočne kvalifikovane a že intenzita násilia podozrivého nebola dostatočná. Oprel sa pritom o stereotypy postavené na mýtoch o dokonalej obeti a páchateľovi," uviedla Hořejší. Je presvedčená, že ČR týmto prístupom porušila Európsky dohovor o ľudských právach.

Možnosť odškodnenia?

Ak by súd sťažnosti žien vyhovel, podľa servera iRozhlas.cz by sa tým pre ne otvorila možnosť odškodnenia a teoreticky aj nového súdneho konania. Obvodný súd pre Prahu 3 Feriho odsúdil vlani v novembri. Exposlanec sa na mieste odvolal, prípad preto pojednával aj odvolací Mestský súd v Prahe, ktorý rozhodnutie prvostupňového potvrdil. Feri okrem troch rokov za mrežami musí obetiam zaplatiť aj odškodné. Naďalej však vinu odmieta a pred niekoľkými mesiacmi podal dovolanie k Najvyššiemu súdu.