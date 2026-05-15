Ďalšie porušenie prímeria! Nočný útok Hizballáhu: Zahynul izraelský vojak

TEL AVIV - V noci na piatok zahynul izraelský vojak na juhu Libanonu počas mínometnej paľby militantného hnutia Hizballáh, oznámila izraelská armáda. Informuje správa portálu The Times of Israel (TOI).
Od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáham tak zahynulo celkovo šesť vojakov Tel Avivu. Armáda okrem toho informovala, že zneškodnila raketu, ktorú z Libanonu vystrelil Hizballáh na oblasť Dolnej Galiley. Útok spustil sirény v obciach Masad a Ajlabún, ale neboli hlásené žiadne obete. „(Úder predstavuje) očividné porušenie dohôd o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh,“ vyhlásila armáda.
Izrael aj Hizballáh sa navzájom obviňujú
Izrael aj Hizballáh sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré platí od 17. apríla. Podľa ministerstva zdravotníctva v Libanone zomrelo v krajine od začiatku prímeria 380 osôb. Izrael v piatok vyzval na evakuáciu päť dedín na juhu Libanonu. „Izraelská armáda je nútená proti hnutiu (Hizballáh) zasiahnuť s použitím sily,“ napísal na platforme X hovorca armády a vymenoval päť obcí neďaleko mesta Súr. „Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite evakuovať svoje domovy a zdržiavať sa vo vzdialenosti najmenej 1000 metrov od dedín a miest,“ dodal.