Českej polícii sa podarilo získať lebku sv. Zdislavy! Zlodej ju zalial do betónu

PRAHA - Muž, ktorý v utorok z baziliky v Jablonnom v Podještědí ukradol lebku sv. Zdislavy, ju podľa polície zalial do betónu. V piatok to na tlačovom brífingu uviedli kriminalisti s tým, že lebku sa teraz snažia bez poškodenie z betónu dostať špecialisti. Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chcel ostatky svätice pochovať, informuje spravodajkyňa.
„Relikviu zabetónoval do určitého predmetu a mal v úmysle ju ponoriť do nejakej rieky. Ak by sa nám nepodarilo páchateľa nájsť včera, vieme, že dnes bol už rozhodnutý túto relikviu potopiť a rozlúčiť sa s ňou týmto spôsobom,“ podotkol riaditeľ územného odboru polície v Českej Lípe Petr Rajt.
Muž sa k činu priznal. Je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest dva až osem rokov väzenia. Rajt podotkol, že hľadanie páchateľa a ukradnutej lebky skomplikovalo jeho prezlečenie sa ihneď po krádeži, tiež sa prezul a vizuálne upravil, aby skomplikoval svoju identifikáciu. Vypátrali ho a zadržali v Mladej Boleslavi. Ide o 35-ročného muža, ktorý v minulosti býval v Jablonnom v Podještědí.