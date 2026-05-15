USA chcú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra: TOTO je dôvod

WASHINGTON - Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra kvôli incidentu spred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBS News.
Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBS News ani Reuters známy. Správa prichádza v čase, keď USA vyvíjajú silný tlak na kubánsku vládu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila vysokými clami pre štáty, ktoré budú na Kubu vyvážať ropu. Šéf Bieleho domu požaduje na ostrovnej krajine rozsiahle reformy a v minulosti naznačil možnosť jej „priateľského prevzatia“.
Situácia sa na Kube ešte väčmi zhoršila v januári, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a na túto ostrovnú krajinu uvalili ropné embargo. Venezuela pritom dodávala Kube zhruba polovicu potrebného paliva. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker a ropa, ktorú doviezol, sa už minula. Ďalší očakávaný ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne. Deväťdesiatštyriročný Raúl Castro formálne odstúpil z postu lídra Komunistickej strany v roku 2021, stále je však považovaný za jednu z najmocnejších osôb v krajine. Ako jeho zástupca a zároveň kontakt medzi USA a Kubou podľa CBS News vystupuje jeho vnuk Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe vo štvrtok rokoval so svojimi náprotivkami na kubánskom ministerstve vnútra. Podľa zdroja CBS News bol medzi nimi aj Castrov vnuk a šéf CIA mu odovzdal odkaz od Trumpa, že Spojené štáty sú „pripravené vážne sa angažovať v ekonomických a bezpečnostných otázkach, ale iba ak Kuba urobí zásadné zmeny“. „Kuba už nemôže byť bezpečným útočiskom pre protivníkov (USA) na západnej pologuli,“ dodal. Incident, ktorý by mohol viesť ku Castrovmu obžalovaniu, sa datuje do februára 1996, keď kubánska stíhačka MiG-29 zostrelila dve lietadlá Cessna patriace organizácii Brothers to the Rescue - exilovej skupine, ktorá na mori hľadala Kubáncov snažiacich sa utiecť z ostrova na raftoch. Incident neprežili štyria ľudia.
Podľa správy Organizácie amerických štátov (OAS) boli lietadlá zostrelené mimo kubánskeho vzdušného priestoru a streľbou bez varovania alebo dôkazov došlo k porušeniu medzinárodného práva. Vtedajší americký prezident Bill Clinton konanie Kuby dôrazne odsúdil. Bývalý kubánsky prezident Fidel Castro uviedol, že letectvo konalo na základe jeho „všeobecných rozkazov“. Jeho brat, Raúl Castro, bol v tom čase ministrom obrany a veliteľom kubánskych ozbrojených síl.