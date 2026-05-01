OSN predĺžila mandát misie v Južnom Sudáne o rok: Obmedzila jej rozsah

NEW YORK - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok schválila predĺženie mandátu misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) o jeden rok. Zároveň však obmedzila jej rozsah, a to napriek nesúhlasu viacerých krajín. Rezolúciu podporilo 13 členov rady, zatiaľ čo Rusko a Čína sa hlasovania zdržali. Informuje správs agentúry AFP.

Misia bola spustená v roku 2011, keď Južný Sudán získal nezávislosť, krátko nato sa však prepadol do občianskej vojny a dodnes ho sužuje extrémna chudoba a korupcia. Napriek mierovej dohode z roku 2018 dochádza v rôznych častiach krajiny stretom a narastajú obavy z návratu plnohodnotného konfliktu. UNMISS bude mať po novom maximálne 12.500 vojakov a približne 2100 policajtov. Doterajší strop bol 17.000 vojakov.

Zmena sa však nedotkne príslušníkov, ktorí sú v súčasnosti nasadení v Južnom Sudáne. Podľa údajov OSN mala misia ku koncu marca v teréne približne 9000 vojakov. Ide o výrazný pokles oproti takmer 14.000 príslušníkom nasadeným pred rokom, ktorý súvisí aj s rozpočtovou krízou OSN spôsobenou najmä oneskorenými platbami povinných príspevkov zo strany Spojených štátov.

Zníženie stropu vyvolalo nevôľu Číny, Ruska a Pakistan, ako aj troch afrických štátov - Somálska, Libérie a Konžskej demokratickej republiky -, ktoré sú momentálne nestálymi členmi BR OSN. Moskva uviedla, že mierová misia by mala disponovať dostatočnými zdrojmi, aby bola pripravená na akýkoľvek vývoj situácie.

Vo štvrtok prijatá rezolúcia je podľa AFP výsledkom náročného kompromisu. Spojené štáty ako predkladateľ textu pôvodne navrhovali znížiť maximálny počet príslušníkov UNMISS na 7000. Rezolúcia zároveň predlžuje mandát misie do 30. apríla 2027 a vyzýva Úrad generálneho tajomníka OSN, aby v priebehu 120 dní vypracoval štúdiu o kapacitách misie s cieľom posúdiť primeranosť jej súčasného personálneho stavu.

Súvisiace články

Na snímke libanonskí chlapci,
Vo vojne v Libanone trpia deti aj civilisti: OSN varuje pred zhoršujúcou sa potravinovou krízou
Zahraničné
Masaker na Haiti: Členovia
Masaker na Haiti: Členovia gangu Gran Grif vtrhli do mesta! O život prišlo najmenej 70 ľudí
Zahraničné
Na Haiti útočil gang!
Na Haiti útočil gang! Hlásia najmenej 16 obetí, podľa OSN ich môže byť 80
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Robert Fico počas nočnej zmeny v pekárni: Chcem vzdať úctu a hold všetkým, ktorí pracujú v noci
Robert Fico počas nočnej zmeny v pekárni: Chcem vzdať úctu a hold všetkým, ktorí pracujú v noci
Správy
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Prominenti
Lýdia Eckhardt má vernú zákazníčku: Milka Vášáryová vlastní jeden z jej prvých modelov: Fú, to sú roky!
Lýdia Eckhardt má vernú zákazníčku: Milka Vášáryová vlastní jeden z jej prvých modelov: Fú, to sú roky!
Prominenti

Domáce správy

Robert Fico
Fico na nočnej zmene v pekárni: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy
Domáce
AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej
AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej jednotky v Bratislavskom kraji! TOTO je dôvod
Domáce
FOTO Horí les v prísne
Horí les v prísne chránenom území nad Hriňovou! V nedostupnom teréne hasí aj vrtuľník
Domáce
V Košiciach a Sečovciach otvorili nové inkluzívne ihriská pre všetky deti aj so znevýhodnením
V Košiciach a Sečovciach otvorili nové inkluzívne ihriská pre všetky deti aj so znevýhodnením
Košice

Zahraničné

Trump uvalil ďalšie sankcie:
Trump uvalil ďalšie sankcie: Tentoraz na exprezidenta KDR za TOTO
Zahraničné
Kybernetický útok na štátny
Kybernetický útok na štátny portál vo Francúzsku: Vykonať ho mal len 15-ročný chalan
Zahraničné
undefined
Protesty v Nemecku! Ľudia demonštrovali proti pravicovému extrémizmu
Zahraničné
Ilustračné foto
OSN predĺžila mandát misie v Južnom Sudáne o rok: Obmedzila jej rozsah
Zahraničné

Prominenti

Obrovský šok! Namiesto svadby
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Domáci prominenti
Jan Čenský: Nevera s
Jan Čenský: Nevera s kvetinárkou ho takmer stála manželstvo, ale... Jeho osudom sú dve Dany
Osobnosti
Ján Slezák a Adriana
Ďalšia šokujúca smrť v Dunaji: Zaznel výstrel a... seriál stráca ďalšiu výraznú postavu!
Domáci prominenti
Kaliho manželka Alica na
Večer plný elegancie a štýlu: Schudnutá Kaliho manželka a POZRITE kto vytŕčal zo ženského davu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Môže nový koronavírus spôsobiť ďalšiu pandémiu? Hrozí prenos z netopierov
Zaujímavosti
Koniec nádejam aj obavám:
Koniec nádejam aj obavám: Expert odhalil presný vek, kedy sa rast mužskej pýchy DEFINITÍVNE ZASTAVÍ!
Zaujímavosti
Táto superpotravina zlepší vaše
Táto superpotravina zlepší vaše trávenie, ba pomôže aj schudnúť! Ak ju nemáte v špajzi, bežte do obchodu
vysetrenie.sk
Nevera ako základ lásky?
Nevera ako základ lásky? Jade spáva s inými mužmi, jej partner sa na to s NADŠENÍM POZERÁ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce

Ekonomika

Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?

Šport

VIDEO Obrat je dokonaný: Mladík Chrenko v predĺžení vystrelil Nitre titul
VIDEO Obrat je dokonaný: Mladík Chrenko v predĺžení vystrelil Nitre titul
Tipsport liga
Po minuloročnom sklamaní prišli majstrovské oslavy: Nitra prepísala históriu
Po minuloročnom sklamaní prišli majstrovské oslavy: Nitra prepísala históriu
Tipsport liga
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Ostatné
Duel, z ktorého vzíde súper Slovákov: Česi môžu napodobniť generáciu okolo Pastrňáka
Duel, z ktorého vzíde súper Slovákov: Česi môžu napodobniť generáciu okolo Pastrňáka
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy

Kariéra a motivácia

Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Vzťahy na pracovisku
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Aktuality
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
Podcasty o kariére
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia

Technológie

Ozempic a podobné lieky môžu dostať silnejších nástupcov. Vedci objavili enzým, ktorý spevňuje peptidy
Ozempic a podobné lieky môžu dostať silnejších nástupcov. Vedci objavili enzým, ktorý spevňuje peptidy
Veda a výskum
VIDEO: Sovieti v roku 1962 otestovali jadrový útok zo stíhačky Su-7. Pilot niesol ostrú bombu a po jej zhodení mal len sekundy na únik
VIDEO: Sovieti v roku 1962 otestovali jadrový útok zo stíhačky Su-7. Pilot niesol ostrú bombu a po jej zhodení mal len sekundy na únik
Armádne technológie
Človek môže dosiahnuť nesmrteľnosť už do troch rokov, tvrdí známy futurológ. Prezradil, ako podľa neho porazíme starnutie
Človek môže dosiahnuť nesmrteľnosť už do troch rokov, tvrdí známy futurológ. Prezradil, ako podľa neho porazíme starnutie
Veda a výskum
Google dal Pentagonu prístup k svojim AI modelom. Armáda ich môže použiť na „akýkoľvek zákonný vládny účel“
Google dal Pentagonu prístup k svojim AI modelom. Armáda ich môže použiť na „akýkoľvek zákonný vládny účel“
Armádne technológie

Bývanie

Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Pre kutilov

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Máte malý byt? Tieto triky ho opticky zväčšia za pár minút
Bývanie
Máte malý byt? Tieto triky ho opticky zväčšia za pár minút
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dym stúpa k oblohe
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina opäť zaútočila na ruský prístav Tuapse: Dron pripravil o život dvoch tínedžerov
ONLINE Izrael bude možno
Zahraničné
ONLINE Izrael bude možno opäť musieť zasiahnuť proti Iránu: USA vyzvali na priamu schôdzku lídrov
Ana Maria Markovičová
Zahraničné
TOTO je najkrajšia futbalistka na svete: Teraz sa jej STALO čosi hrozné! Ona sa však baví
AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej
Domáce
AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej jednotky v Bratislavskom kraji! TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu