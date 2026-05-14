Veľká dohoda Trumpa s čínskym prezidentom: Čína kúpi 200 lietadiel

PEKING - Čína kúpi od amerického výrobcu lietadiel Boeing 200 strojov. Vyhlásil to pre televíziu Fox News americký prezident Donald Trump. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.
„Súhlasil s objednávkou na 200 lietadiel,“ povedal Trump pre Fox News, odkazujúc na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. „Boeing chcel (predať) 150 (strojov), dostane (kontrakt na) 200,“ dodal. Veľkú objednávku na boeingy počas návštevy Trumpa v Číne očakával aj americký minister financií Scott Bessent, ako aj analytici. Tí však počítali s ešte väčším kontraktom. Napríklad spoločnosť Jefferies odhadovala objednávku do 500 lietadiel.
Boeing, ktorého šéf Kelly Ortberg bol súčasťou Trumpovej delegácie, nezaznamenal výraznejšiu objednávku od čínskych spoločností posledných takmer 10 rokov. Čína nakupovala lietadlá najmä od hlavného konkurenta Boeingu, európskeho výrobcu Airbus.
Trump nešpecifikoval, aké lietadlá by Čína mala od Boeingu kúpiť. Podľa analytikov by však Číňania mohli mať záujem najmä o najpredávanejšie lietadlá 737 MAX. Boeing sa k najnovšiemu oznámeniu Donalda Trumpa nevyjadril. Minulý mesiac však Ortberg uviedol, že stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga by mohlo predstavovať pre Boeing „významnú príležitosť“ zahrnujúcu veľkú objednávku strojov.