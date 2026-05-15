Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Sieť X sľubuje tvrdší postup proti nelegálnemu obsahu v Spojenom kráľovstve

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Sociálna sieť X miliardára Elona Muska sa v Spojenom kráľovstve zaviazala posilniť postupy proti nezákonnému obsahu a spracúvať nahlásené príspevky s teroristickým a nenávistným obsahom v priemere do 24 hodín od nahlásenia. V piatok to uviedol britský úrad pre kontrolu a dohľad nad mediálnym a telekomunikačným trhom (Ofcom).

Prísnejší dohľad nad X

Úrad uviedol, že platforma X bude zároveň povinná obmedzovať prístup k účtom spojeným so zakázanými teroristickými organizáciami pôsobiacimi v Británii. Regulátor dodal, že ak sa tieto ciele podarí naplniť, pôjde o jedny z najprísnejších bezpečnostných opatrení pre používateľov tejto siete na svete.

Spoločnosť X sa tiež zaviazala, že počas jedného roka bude Ofcomu predkladať štvrťročné správy o svojom výkone, aby mohol priebežne vyhodnocovať účinnosť prijatých opatrení. Regulátor uviedol, že program dohľadu nad veľkými sociálnymi sieťami spustil už v roku 2025 s cieľom zabezpečiť, aby mali dostatočné systémy na boj proti nelegálnemu obsahu.

Bezpečnostné opatrenia po útokoch

Britský úrad zároveň upozornil, že posilnenie opatrení prichádza v čase zvýšených obáv, ktoré súvisia s viacerými nedávnymi antisemitskými útokmi v krajine. Ofcom dodal, že napriek novým záväzkom X „ešte zostáva veľa práce“.

Sociálna sieť Elona Muska, ako aj jeho spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou xAI, sú v Británii predmetom dvoch vyšetrovaní týkajúcich sa pornografických obrázkov generovaných jej chatbotom Grok. Jedno vyšetrovanie začal Ofcom, druhé britský regulátor na ochranu údajov (ICO). Podobné vyšetrovania boli spustené aj v celej Európskej únii.

Viac o téme: ObmedzenieZáväzokBritániaNelegálny obsahSieť XOfcom
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

HMS Dragon
Vojnová loď mieri do Hormuzského prielivu: Briti a Austrálčania nasadia špičkovú techniku na ochranu dopravy
Zahraničné
Cestujúci vystupujú z výletnej
Pasažieri z lode s hantavírusom dorazili do Británie a Holandska: Čaká ich prísna karanténa
Zahraničné
Shahid Butt
Šokovaná verejnosť: Vo voľbách v Británii kandiduje terorista! Reakcie sú ostré
Zahraničné
Ilustračné foto
Tragédia na mori: Pri pokuse dostať sa do Británie zomreli dve mladé migrantky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Prominenti
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Prominenti
Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje bez komplikácií, uviedol minister Šaško
Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje bez komplikácií, uviedol minister Šaško
Správy

Domáce správy

Dráma v areáli kaštieľa
Dráma v areáli kaštieľa v Betliari: Pohyboval sa tam medveď, zrejme prešiel cez dieru v plote!
Domáce
Zdravotné sestry ako základ
Zdravotné sestry ako základ nemocníc: Prezident vyzdvihol ich úlohu
Domáce
Rooseveltová nemocnica s poliklinikou
Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici mení vedenie: Vznikol nový štatutárny orgán
Domáce
Nemocnica v smútku: Zomrela ich kolegyňa a mama 2 synov
Nemocnica v smútku: Zomrela ich kolegyňa a mama 2 synov
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Irán púšťa cez Hormuz viac lodí: Podľa médií štáty pristúpili na jeho opatrenia
Zahraničné
Ilustračné foto
Sieť X sľubuje tvrdší postup proti nelegálnemu obsahu v Spojenom kráľovstve
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Merz sa s Trumpom zhodol, že USA a Nemecko sú silnými partnermi v NATO
Zahraničné
Ilustračné foto
Blesk v Tatrách zasiahol dvoch turistov: Jedného musel odviezť vrtuľník
Zahraničné

Prominenti

Maroš Kramár
Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Domáci prominenti
Bibiana Bardy a Mara
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Domáci prominenti
Jennifer Lopez
Jennifer sa predvádza pred mladším mužom: Elegantný kostým? Veď prsia jej utekajú z výstrihu!
Zahraniční prominenti
Módna šou Fera Mikloška.
Hrozná skúsenosť slovenských speváčok na Eurovízii: Po 15 rokoch odhalili pravdu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mužská menopauza: Príznaky, ktoré
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré muži často prehliadajú
vysetrenie.sk
Zlacnenie potravín? Zabudnite! Expert
Zlacnenie potravín? Zabudnite! Expert varuje: Táto kríza len tak neskončí
Zaujímavosti
FOTO Do práce s domácim
Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard
Zaujímavosti
FOTO Polystyrén už nebude problém,
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke

Šport

Kanada – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Kanada – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Fínsko – Nemecko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Fínsko – Nemecko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Strelcovo Middlesbrough sa chce zbaviť konkurencie pre špionáž: Padne exemplárny trest?
Strelcovo Middlesbrough sa chce zbaviť konkurencie pre špionáž: Padne exemplárny trest?
Premier League
V Slovane končí aj Róbert Mak: Kmotrík ml. mu venoval silný odkaz, priznal pretlak hráčov
V Slovane končí aj Róbert Mak: Kmotrík ml. mu venoval silný odkaz, priznal pretlak hráčov
Niké liga

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Zaujímavé pracovné ponuky
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Motivácia a produktivita
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Práca a voľný čas
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Domáce

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly

Technológie

Na Netflixe pribudli nové filmy a seriály. Toto sú víkendové novinky, ktoré si môžeš pustiť z gauča
Na Netflixe pribudli nové filmy a seriály. Toto sú víkendové novinky, ktoré si môžeš pustiť z gauča
Filmy a seriály
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Správy
Prečo Japonci žijú tak dlho? Odpoveď nemusí byť v jednom jedle, ale v celom tradičnom japonskom jedálničku
Prečo Japonci žijú tak dlho? Odpoveď nemusí byť v jednom jedle, ale v celom tradičnom japonskom jedálničku
Sponzorovaný obsah
Claude sa v experimente správal ako filmový robotický zloduch. Anthropic tvrdí, že AI sa to naučila z internetu
Claude sa v experimente správal ako filmový robotický zloduch. Anthropic tvrdí, že AI sa to naučila z internetu
Technológie

Bývanie

Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Pre kutilov

Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Partnerské vzťahy
Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma v areáli kaštieľa
Domáce
Dráma v areáli kaštieľa v Betliari: Pohyboval sa tam medveď, zrejme prešiel cez dieru v plote!
Ruský turista Igor Mychajlovyč
Zahraničné
Dovolenkár na Havaji sa vyfarbil! VIDEO Do tuleňov hádzal kamene: Arogantná reakcia, keď odhalili jeho identitu
Ilustračné foto
Domáce
Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÝ výrobok! Predával sa v známom obchode, nemáte ho doma?
Si Ťin-pching si podáva
Zahraničné
TRAPAS počas návštevy v Číne: VIDEO Trump nevládal ísť po schodoch! Zasiahol čínsky prezident

Ďalšie zo Zoznamu