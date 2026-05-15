Sieť X sľubuje tvrdší postup proti nelegálnemu obsahu v Spojenom kráľovstve

LONDÝN - Sociálna sieť X miliardára Elona Muska sa v Spojenom kráľovstve zaviazala posilniť postupy proti nezákonnému obsahu a spracúvať nahlásené príspevky s teroristickým a nenávistným obsahom v priemere do 24 hodín od nahlásenia. V piatok to uviedol britský úrad pre kontrolu a dohľad nad mediálnym a telekomunikačným trhom (Ofcom).
Prísnejší dohľad nad X
Úrad uviedol, že platforma X bude zároveň povinná obmedzovať prístup k účtom spojeným so zakázanými teroristickými organizáciami pôsobiacimi v Británii. Regulátor dodal, že ak sa tieto ciele podarí naplniť, pôjde o jedny z najprísnejších bezpečnostných opatrení pre používateľov tejto siete na svete.
Spoločnosť X sa tiež zaviazala, že počas jedného roka bude Ofcomu predkladať štvrťročné správy o svojom výkone, aby mohol priebežne vyhodnocovať účinnosť prijatých opatrení. Regulátor uviedol, že program dohľadu nad veľkými sociálnymi sieťami spustil už v roku 2025 s cieľom zabezpečiť, aby mali dostatočné systémy na boj proti nelegálnemu obsahu.
Bezpečnostné opatrenia po útokoch
Britský úrad zároveň upozornil, že posilnenie opatrení prichádza v čase zvýšených obáv, ktoré súvisia s viacerými nedávnymi antisemitskými útokmi v krajine. Ofcom dodal, že napriek novým záväzkom X „ešte zostáva veľa práce“.
Sociálna sieť Elona Muska, ako aj jeho spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou xAI, sú v Británii predmetom dvoch vyšetrovaní týkajúcich sa pornografických obrázkov generovaných jej chatbotom Grok. Jedno vyšetrovanie začal Ofcom, druhé britský regulátor na ochranu údajov (ICO). Podobné vyšetrovania boli spustené aj v celej Európskej únii.