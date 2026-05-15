Varovanie o dronoch v Helsinkách: Fínsko nakoniec nepotvrdilo narušenie vzdušného priestoru

HELSINKI - Fínske úrady v piatok popoludní oznámili, že vo fínskom vzdušnom priestore sa v tento deň nepotvrdila prítomnosť žiadnych dronov. Reagovali tak na ranný poplach, ktorý viedol k nasadeniu stíhačiek a niekoľkohodinovému prerušeniu leteckej dopravy nad Helsinkami. Informovala o tom agentúra AFP.
Bezpečnostné orgány v piatok ráno vydali varovanie pre región Uusimaa na juhu krajiny vrátane hlavného mesta Helsinki. Obyvateľov vyzvali, aby zostali vo vnútri pre hlásenia o možných „zablúdených“ dronoch súvisiacich s vojenskými operáciami, ktoré sa odohrávali na Ukrajine v skorých ranných hodinách.
Informácie o dronoch
„Ozbrojené sily dostali informácie o dronoch, ktoré sa mohli odchýliť smerom do Fínska,“ uviedol na tlačovej konferencii zástupca náčelníka generálneho štábu pre operácie Kari Nisula. Dodal, že tieto bezpilotné stroje „súviseli s ukrajinskými dronovými operáciami v rámci obrany proti ruskej invázii“.
Bez narušenia hraníc
Nisula však zdôraznil, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by vstúpili do fínskeho vzdušného priestoru. „Nedošlo k narušeniu nášho vzdušného priestoru... Drony neleteli týmto smerom,“ doplnil veliteľ fínskeho letectva Timo Herranen.
Reakcia vlády a letiska
Fínsky premiér Petteri Orpo v piatok zopakoval, že prelety ukrajinských strojov nad územím Fínska sú „neprijateľné“, no zároveň upozornil, že k podobným incidentom môže dochádzať aj naďalej. Zdôraznil však, že krajine nehrozí priame vojenské nebezpečenstvo a drony neboli „zámerne nasmerované na Fínsko“. Letisko v Helsinkách medzičasom obnovilo svoju prevádzku, no upozornilo, že piatkové lety môžu meškať alebo byť zrušené v dôsledku ranných obmedzení.
Od konca marca sa vo Fínsku zrútili viaceré ukrajinské drony, ktoré zablúdili z oblasti bojov. Incidenty vyvolali diskusiu o schopnosti krajiny reagovať na tieto hrozby a urýchlili investície do protivzdušnej obrany.