Spotrebitelia ocenili novinky vlastných značiek COOP Jednota v programe Voľba spotrebiteľov 2026

COOP Jednota opäť potvrdila, že vlastné značky patria medzi obľúbenú voľbu slovenských spotrebiteľov. V prestížnom programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2026 získali ocenenie produkty značky TOMU VER, ktorá je určená zákazníkom so špecifickými stravovacími preferenciami aj tým, ktorí vyhľadávajú modernejšie alternatívy potravín.
COOP Jednota ponúka svojim zákazníkom široké portfólio vlastných značiek, ktoré reflektujú rôzne potreby a preferencie spotrebiteľov – od tradičných slovenských potravín až po produkty pre ľudí so špecifickými stravovacími požiadavkami. Aj tento rok uspeli produkty, ktoré reagujú na aktuálne spotrebiteľské trendy a spájajú kvalitné suroviny, moderné zloženie a výhodný pomer ceny a kvality.
O víťazoch rozhodujú samotní spotrebitelia
Program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka patrí medzi najvýznamnejšie spotrebiteľské hodnotenia nových produktov na slovenskom trhu. O víťazoch rozhodujú samotní spotrebitelia prostredníctvom nezávislého online prieskumu realizovaného spoločnosťou NIQ na reprezentatívnej vzorke respondentov. Zákazníci hodnotia produkty z pohľadu kvality, chuti, obalu, funkcionality aj toho, ako zapadajú do ich každodenného životného štýlu. Program zároveň každoročne poukazuje na aktuálne trendy a meniace sa preferencie slovenských spotrebiteľov.
“Voľba spotrebiteľov figuruje na trhu už dlhých 15 rokov. Jej obľuba neustále rastie. Každý rok máme tú česť poukázať na to najlepšie a najviac inovatívne, čo firmy vyvinuli a na čo sú hrdé. S nimi vstupujú na konkurenčné pole – do obchodov, kde pevne veria, že si zákazník vyberie práve ich novinku. Orientácia je ale stále zložitejšia, a to vzhľadom na množstvo produktov na trhu. Preto sa aj my snažíme, možnosťou označenia víťazných noviniek pečaťou ocenenia, poukázať na tie spotrebiteľsky najatraktívnejšie,“ uvádza Veronika Trembáčová, projektová manažérka marketingového programu Voľba spotrebiteľov.
TOMU VER reaguje na moderné stravovacie trendy
Ocenenou vlastnou značkou COOP Jednota sa tento rok stala značka TOMU VER, ktorá je určená zákazníkom so špecifickými stravovacími potrebami, ale aj tým, ktorí vyhľadávajú moderné alternatívy v každodennom stravovaní. Sortiment značky zahŕňa produkty vhodné pre spotrebiteľov vyhľadávajúcich alternatívne potraviny, bezlaktózové či funkčné výrobky, pričom dôraz sa kladie nielen na ich zloženie, ale aj chuť a kvalitu.
Proteínové šošovicové lupienky predstavujú moderný slaný snack vyrobený zo šošovicového základu, ktorý prirodzene obsahuje vyšší podiel rastlinných bielkovín a vlákniny. Spotrebiteľom prinášajú výživovo hodnotnejšiu alternatívu k tradičným zemiakovým či obilným snackom a sú vhodné na každodenné chrumkanie, cestovanie alebo ako praktické občerstvenie počas dňa.
Ocenenie získali aj bezlaktózové slané tyčinky, ktoré predstavujú chutnú a praktickú alternatívu pre spotrebiteľov vyhľadávajúcich výrobky bez obsahu laktózy. Produkt je vhodný nielen pre ľudí so špecifickými výživovými potrebami, ale aj pre zákazníkov, ktorí preferujú jednoduché, chutné a nutrične vyvážené občerstvenie.
„Zákazníci dnes čoraz viac sledujú zloženie výrobkov, ich funkčné benefity aj vhodnosť pre svoj životný štýl. Rastie záujem o produkty s vyšším obsahom bielkovín, alternatívne potraviny či výrobky určené pre ľudí s potravinovými intoleranciami. Teší nás, že práve produkty značky TOMU VER si získali dôveru spotrebiteľov a uspeli v nezávislom hodnotení zákazníkov,“ uviedla Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko.
Garancia kvality zostáva prioritou
Každý výrobok vlastných značiek COOP Jednota prechádza pravidelnými kontrolami v akreditovaných laboratóriách a nesie označenie „Garancia COOP kvality“, ktoré zákazníkom garantuje vysoký štandard kvality a bezpečnosti. COOP Jednota sa zároveň pravidelne zapája do odborných a spotrebiteľských prieskumov, ktoré jej prinášajú cenné skúsenosti aj spätnú väzbu pri ďalšom rozvoji produktového portfólia.
Zoznam ocenených produktov COOP Jednota
Víťaz v kategórii Slané pochutiny:
Tyčinky slané bezlaktózové značky TOMU VER
Víťaz v kategórii Proteínové chipsy:
Proteín lupienky šošovicové s morskou soľou značky TOMU VER
