HELSINKI – Medzi Ruskom a USA prebieha neustála rivalita. Platí to aj pre európsky kontinent. Po udalostiach na Ukrajine síce stratil prezident Putin vzťahy s viacerými európskymi lídrami, ale o obnove kontaktu sa hovorí už minimálne dva roky. V súčasnej dobe to vyzerá tak, že o všetkom môžu rozhodnúť ďalšie kroky USA.
Fínsky prezident Alexander Stubb, ktorý je zároveň známy ako expert na svetovú politiku, v rozhovore pre Helsingin Sanomat uviedol, že Európa už dlhšie uvažuje o obnovení kontaktu s Ruskou federáciou. Majú to byť údajne už dva roky.
Jediná podmienka
Vzťahy medzi väčšinou európskych lídrov a Putinom ochabli po 24. februári 2022, keď Rusko spustilo mohutnú "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajinu. Napriek tomu, že boje prevládajú aj po štyroch rokoch, je podľa Stubba dôležité opäť nadviazať kontakt.
"V určitom okamihu by sa Európe vyplatilo opäť nadviazať diplomatické styky s Ruskou federáciou," uviedol Stubb s tým, že veľa napovedia aj súčasné kroky USA. Pokiaľ nebude Washington preferovať politiku v záujme Európy, k obnove vzťahov s Ruskom dôjde s veľkou určitosťou.
Odlišné názory na svetové dianie
Pokiaľ pôjdu USA vlastnou líniou, podľa Stubba by sa mal niektorý európskych z lídrov koordinovane spojiť s Putinom. Problémy sa podľa neho objavili už pri Grónsku či Venezuele, kde mala EÚ diametrálne odlišný postoj ako Biely dom. Odzrkadlilo sa to aj pri Hormuzskom prielive, kde nikto z lídrov EÚ nechce poskytnúť pomoc Trumpovi vo vojne proti Iránu.
"Súčasné politické zmýšľanie USA a Európy voči Ruskej federácii je diametrálne odlišné. V Európe je Rusko vnímané ako najväčšia bezpečnostná hrozba, zatiaľ čo v USA tomu tak nie je," hovorí expert na svetovú politiku.
Otázka Ukrajiny
Podľa fínskeho prezidenta Európa potrebuje Ukrajinu. Ako uviedol, Kyjev v súčasnosti disponuje najväčšou a najmodernjšou armádou v Európe. "Potrebujeme ich na odstrašenie Ruska, pretože hrozba nepominie ani po vojne. Prospešné by pre nás bolo, keby sa Ukrajina stala členom NATO aj EÚ," doplnil na záver.