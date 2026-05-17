Historický pád socialistov: Andalúzia posilňuje pravicu a oslabuje Sáncheza

MADRID/SEVILLA - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza smeruje k historickej porážke v nedeľných voľbách do regionálneho parlamentu v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia. Podľa exit pollu pre lokálnu televíziu Canal Sur si Ľudová strana (PP) udrží svoju väčšinu v miestnom zákonodarnom zbore. Informuje o tom agentúra AFP.
Predpokladá sa, že PP pod vedením jej andalúzskeho lídra Juanma Morena získa 59 zo 109 kresiel. PSOE bude mať podľa prieskumu iba 29 poslancov, čo je pre stranu historicky najhorší výsledok. Protiimigračná strana Vox pravdepodobne nebude mať dostatok mandátov na to, aby rozhodla o podobe budúcej vlády. PP v Andalúzii vládne od roku 2019. Tento región pritom bol v minulosti baštou socialistov. Podľa AFP môžu výsledky v regióne naznačovať, ako dopadnú budúcoročné celoštátne voľby.
Silná pravicová dominancia
V rámci decentralizovaného politického systému Španielska disponujú autonómne spoločenstvá rozsiahlymi právomocami v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo a bývanie, čo dodáva voľbám v tomto najľudnatejšom regióne krajiny mimoriadny význam.
AFP pripomína, že popularita Sáncheza výrazne klesla po podozreniach z korupcie týkajúcich sa jeho rodiny a bývalých blízkych politických spojencov. Jeho postavenie v zahraničí však posilňujú spory s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Izraelom.