Na univerzite vyvesili antisemitskú vlajku: Starosta New Yorku tento čin odsúdil

WASHINGTON - Starosta mesta New York Zohran Mamdani odsúdil vo štvrtok vyvesenie vlajky so svastikami podobnej izraelskej v centre areálu univerzity. Informuje správa portálu The Times of Israel (TOI).
Bielo-modrá vlajka s Dávidovou hviezdou, dvomi svastikami a skratkou „NYU“ (Univerzita v New Yorku) sa vo Washington Square Parku nakrátko objavila v stredu. „Som pobúrený, že nad Washington Square Parkom bola vyvesená vlajka s hákovými krížmi. Cieľom tohto nenávistného antisemitského činu je šíriť strach medzi Židmi v New Yorku. V našom meste to nemá čo robiť,“ zdôraznil Mamdani na platforme X.
„Naša administratíva je odhodlaná bojovať s antisemitizmom vo všetkých formách a ochraňovať bezpečnosť Židov v New Yorku,“ uviedol. Mamdani ozrejmil, že oddelenie newyorskej polície pre zločiny z nenávisti vyšetruje tento „opovrhnutiahodný čin“. „Som presvedčený, že páchatelia budú za to niesť zodpovednosť,“ dodal. Univerzita vyjadrila „zdesenie a silné znepokojenie“ z incidentu. Jej bezpečnostná služba zvesila vlajku do 15 minút od jej vyvesenia, uviedla.