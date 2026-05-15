Vyššie platy aj nižšie dane?! Vláda Chystá balík zhruba 90 opatrení: TOTO má pomôcť našej peňaženke aj ekonomike

BRATISLAVA - O naštartovaní ekonomiky sa hovorí už niekoľko mesiacov, ako konkrétne to chce vláda urobiť, však môžeme stále len hádať. Odpoveď nám má dať balíček zhruba 90 navrhovaných opatrení, ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej (Hlas-SD). Zatiaľ však poznáme len niekoľko opatrení, ktoré môže obsahovať, no ani tie to ešte nemajú isté. Ukazuje sa totiž, že koalícia nie je v názoroch na to, čo by sa malo prijať a rušiť, ani zďaleka jednotná.
Zatiaľ vieme toľko, že ministerstvo hospodárstva rozdelilo navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má čiastočný alebo veľmi malý dosah na štátny rozpočet, ktorý je znesiteľný, a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v diskusnej relácii TA3 Král na ťahu.
Čo konkrétne nás však vo finále čaká, ale stále nevieme. Neurčito sa vyjadruje zatiaľ aj ministerka. „Do vlády budúci týždeň chceme predložiť súbor opatrení, ktoré vieme implementovať do praxe veľmi rýchlo, aj po legislatívnych zmenách v parlamente, ale nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Sú to opatrenia, ktoré znižujú byrokraciu, niektoré opatrenia zjednodušujú život podnikateľom,“ uviedla všeobecne.
Prvý balík budú ešte posudzovať s ministerstvom financií na ďalších stretnutiach. „Opatrenia, keď budú schválené a prejdú konsenzom medzi jednotlivými ministerstvami a koaličnými stranami, postupne predstavíme. Potrebujeme to zladiť hlavne s gestormi konkrétnych opatrení,“ poznamenala Saková. Usilujú sa podľa nej hľadať konsenzus, ktorý vyváži podnikateľskú časť aj život ľudí, pretože opatreniami, ktoré chcú predložiť, nechcú siahať na životnú úroveň občanov.
Saková tiež potvrdila, že určite nebudú siahať na 13. dôchodky. Čo sa týka možného zrušenia rekreačných poukazov, Saková si nemyslí, že na tom bude zhoda. Tiež povedala, že súčasťou prvého balíka nebude často diskutované zrušenie transakčnej dane.
Rozhádaná koalícia
Otázne je, čo z toho, čo Saková navrhuje, aj reálne nakoniec prejde. Viaceré potenciálne zmeny, ktoré by mohli byť súčasťou opatrení, sú totiž už dnes predmetom ostrých koaličných sporov. Patrí sem napríklad možné rušenie rekreačných a športových poukazov. Ide o návrh, s ktorým ešte v roku 2018 prišla SNS a jej predseda Andrej Danko povedal, že teraz hovorí, že ich rušenie je pre neho červenou čiarou. Okrem toho naznačil, že problém má aj s inými navrhovanými opatreniami. „Aj ďalšie opatrenia sú doslova nekoncepčné, nezodpovedné a niektoré dokonca šialené,“ povedal.
Otázne je tiež, ako sa koalícia popasuje s rušením transakčnej dane, ktoré sa tiež spomína ako možné opatrenie. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) totiž ešte v utorok naznačil, že na tomto kroku je dohoda. Avšak z následných vyjadrení ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SSD) vyplýva, že rušenie transakčnej dane nie je ani zďaleka hotovou vecou. Financmajster totiž uviedol, že diskusiu k tejto téme síce víta, no čaká aj na konkrétne návrhy od Druckera, ako nahradiť výpadok vo výške takmer pol miliardy eur, ktorý by takýto krok priniesol. „Bez toho nebude možné zodpovedne zostaviť rozpočet na budúci rok,“ tvrdí Kamenický.
Do debaty sa zapojhil aj prezident Peter Pellegrini. "Nevnímal by som dramaticky to, že dnes niektorá z politických strán navrhuje zrušiť napríklad rekreačné poukazy. Je to len jeden z 90 námetov, ktoré niekto niekde počas rôznych pracovných skupín navrhol. Teraz je na koalícii, ako sa rozhodne. A preto by som skôr privítal, keby sa o prorastových opatreniach hovorilo odborne, za okrúhlym stolom, možno s tými, ktorých sa to týka a nevnášala sa opäť do toho ťažká politika a vnútrokoaličné roztržky, pretože to k ničomu nevedie," povedal.
Čo môžeme čakať?
Rezort hospodárstva tvrí, že medzi hlavné ciele pripravených opatrení patrí najmä podporenie hospodárskeho rastu, zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky a zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.
Opatrenia sú preto rozdelené do piatich kľúčových oblastí:
- energie,
- dane a odvody,
- investície,
- trh práce,
- podnikateľské prostredie.
Čo teda môže byť súčasťou opatrení? Denník Pravda poukázal na skutočnosť, že Slovensko patrí ku krajín s vysokým daňovo-odvodovým zaťaženým. Práve na tento problém mieria viaceré návrhy ministerstva hospodárstva. Rezort chce otvoriť diskusiu o znížení odvodov na strane zamestnávateľa, zamestnanca aj živnostníkov. Takéto kroky by našli podporu aj u národniarov. "Musíme znižovať dane a sociálne odvody, nech majú ľudia vyššiu čistú mzdu," povedal predseda SNS Andrej Danko.
Denník ďalej informuje, že v hre je aj zníženie sadzieb dane z príjmov fyzických osôb, čo by malo priamy vplyv na zamestnancov, živnostníkov aj ďalších pracujúcich ľudí, ktorí dnes zo svojich príjmov odvádzajú štátu daň. Ďalším návrhom je naviazanie nezdaniteľnej časti základu dane na minimálnu mzdu.
Ministerstvo chce tiež prehodnotiť stropy na odvody či progresivitu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sa týkajú najmä ľudí s vyššími príjmami. Medzi návrhmi je aj vyššie spomínané zrušenie dane z finančných transakcií, čo by pomohlo najmä firmám a podnikateľom.
Balík má myslieť aj na živnostníkov. Hovorí sa o zavedení živnostenskej licencie či úprave minimálnych odvodov podľa výšky príjmu, aktuálne totiž musia SZČO platiť povinné minimum bez rozdielu.
Ďalšia časť balíka sa má týkať cien energií, najmä elektriny pre firmy. Ministerstvo hospodárstva navrhuje napríklad zvýšenie kompenzácií nepriamych nákladov spojených s cenou emisných povoleniek. Uvažovať sa má aj o dočasnej úľavy z ceny elektriny pre energeticky náročné podniky či zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel.
V poslednej veľkej časti balíka sa má riešiť trh práce. Ministerstvo má navrhovať zníženie takzvaného nedaňového zaťaženia práce, ide povinnosti a príplatky, ktoré firmám zvyšujú cenu zamestnávania, no nejde priamo o dane či odvody.
Ďalšou témou sú príplatky za prácu v neštandardných časoch. Rezort chce hovoriť o úprave alebo zrušení ich súbehu. Ide napríklad o situácie, keď sa zamestnancovi naraz stretne viacero zvýhodnení – za noc, víkend či sviatok.
V hre je aj návrh na zrušenie možnosti odchodu do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.