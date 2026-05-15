Ohavná pomsta žene! Muž chcel návnadami s klincami zabiť jej psa: Súd ho odsúdil

SLOVINKY - Muža z obce Slovinky v okrese Spišská Nová Ves, ktorý sa z pomsty pokúsil pomocou mäsových návnad s klincami usmrtiť psa svojej známej, odsúdil Okresný súd Spišská Nová Ves na trest odňatia slobody v trvaní 14 mesiacov s podmienečným odkladom na 16 mesiacov. Informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Sudca uznal muža za vinného zo spáchania prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Podľa polície 59-ročný muž v septembri 2025 prehodil na pozemok rodinného domu v obci Slovinky tri mäsové návnady. Konal pritom v úmysle usmrtiť psa žene, ktorá ho odmietla. „Odsúdený si v letnej kuchynke vyrobil tri kusy mäsových návnad preložených do tzv. káps prešitých čiernou niťou, ktoré naplnil kovovými hoblinami a klincami,“ uviedla Hrabovská.
Pes musel byť ošetrený
Päťročný kríženec Arik jednu z návnad skonzumoval a musel byť ošetrený. Veterinár podľa polície konštatoval otravu mäsovou návnadou naplnenou klincami a kovovými hoblinami, ktoré mohli po uvoľnení do tráviaceho traktu spôsobiť vážne poškodenie organizmu a následný úhyn zvieraťa. Na objasnení prípadu pracovali policajti oddelenia Košice odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národného centra osobitných druhov kriminality Prezídia PZ. „Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ dodala Hrabovská.