Ekofond SPP spúšťa hlasovanie o „Cenu verejnosti“ 4. ročníka súťaže Greenfluenceri a energia.

Verejnosť môže rozhodnúť o najlepšom školskom environmentálnom projekte.
Mladí ľudia zo základných a stredných škôl po celom Slovensku opäť dokazujú, že témy energie, životného prostredia a udržateľnosti im nie sú ľahostajné. Štvrtý ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“, ktorú organizuje nezisková organizácia Ekofond SPP, vstupuje do finálnej fázy.
Od 15. mája do 5. júna 2026 môže verejnosť v kategórií „Cena verejnosti“ hlasovať za projekty školských tímov a rozhodnúť tak o jej víťazovi.
Súťažné tímy usilovne pracovali počas celého školského roka. Ich úlohou bolo nielen navrhnúť a realizovať environmentálny projekt, ale aj komunikovať jeho priebeh a výsledky smerom k verejnosti – prostredníctvom sociálnych sietí, školských komunít či lokálnych médií.
„Greenfluenceri ukazujú, že mladá generácia dokáže premýšľať o energiách, životnom prostredí a budúcnosti prakticky a zároveň kreatívne. Projekty žiakov ukazujú reálny dopad na školy aj miestne komunity,“ uvádza riaditeľka neziskovej organizácie Ekofond SPP, Zlatica Vargová.
Hlasovanie verejnosti prebieha online na oficiálnej stránke súťaže www.greenfluenceri.sk. Každý hlasujúci starší ako 18 rokov môže hlasovať jedenkrát denne z jednej e-mailovej adresy za ľubovoľný projekt zapojený do aktuálneho ročníka.
Organizátor pripravil odmenu aj pre hlasujúcich. Spomedzi všetkých hlasujúcich vyžrebuje troch výhercov, ktorí získajú poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur.
Súťaž „Greenfluenceri a energia“ sa dlhodobo zameriava na rozvoj environmentálne zodpovedného správania mladých ľudí, podporu kritického myslenia a prepájanie tém energie, komunikácie a občianskej angažovanosti. Okrem spomínanej kategórie „Cena verejnosti“, v ktorej hlasujúca verejnosť určí jej víťaza, súťažné projekty hodnotí aj odborná porota, a to v kategóriách „Základné školy“ a „Stredné školy“.
Vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže, vo všetkých súťažných kategóriách, sa uskutoční 16. júna 2026.
Víťazné školy získajú finančné odmeny, členovia tímu zážitkové ceny a ďalšie ocenenia za svoju angažovanosť, prácu a odhodlanie počas celého ročníka súťaže.
Nezisková organizácia Ekofond SPP dlhodobo podporuje projekty zamerané na ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj. Popri environmentálnych aktivitách sa intenzívne venuje aj vzdelávaniu a osvete, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti.
