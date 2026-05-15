Kontroly na železničných priecestiach: Policajti odhalili desiatky priestupkov

TRNAVA - Trnavskí policajti sa počas štvrtka (14. 5.) zamerali na kontrolu dodržiavania správneho spôsobu prejazdu cez železničné priecestia. Počas štyroch hodín riešili celkovo 67 priestupkov. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Blokovú pokutu uložili v 64 prípadoch, z toho dvom chodcom. Troch vodičov vybavili napomenutím. Policajti zaznamenali najmä 28 prekročení povolenej rýchlosti, 13 vodičov sa počas jazdy venovalo mobilnému telefónu. Jeden vodič prechádzal cez priecestie v čase, keď to bolo zakázané.
„Policajné hliadky vykonali celkovo 158 dychových skúšok, z ktorých 154 bolo u vodičov áut, dve u motorkárov a dvom dychovým skúškam sa podrobili aj cyklisti. Ani jeden účastník cestnej premávky nemal pozitívny výsledok,“ dodala polícia.
Od začiatku roku eviduje polícia v rámci Trnavského kraja tri incidenty na železničných priecestiach. Zatiaľ čo v dvoch prípadoch došlo „len“ k ujme na majetku, v jednom prípade mala zrážka s vlakom tragický koniec.