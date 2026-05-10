MIMORIADNY ONLINE Trumpov plán narazil na realitu frontu: Rusko a Ukrajina sa obviňujú z porušovania krátkodobého prímeria

KYJEV - Rusko a Ukrajina sa v sobotu vzájomne obvinili z porušenia trojdňového prímeria, ktoré v piatok oznámil americký prezident Donald Trump. Agentúra AFP konštatuje, že strany dosiaľ nehlásili žiadne veľké útoky,
Naživo z Ukrajiny
Trump v piatok uviedol, že na jeho žiadosť bude vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v dňoch 9. až 11. mája platiť prímerie, ktoré má podľa neho tiež zahŕňať pozastavenie „všetkej kinetickej aktivity“ a výmenu po 1000 zajatcov. „Od začiatku dnešného dňa dosiahol počet útokov agresora 51,“ uviedol ukrajinský generálny štáb. Rusko podľa ukrajinských vzdušných síl vypustilo na Ukrajinu od piatka 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) 44 dronov, pričom ide o jeden z najnižších počtov za uplynulé mesiace.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že „napriek vyhláseniu prímeria ukrajinské ozbrojené skupiny podnikli útoky s využitím dronov a delostrelectva proti pozíciám našich jednotiek“. Neposkytlo presný počet údajných porušení prímeria, konštatuje AFP.
Obe strany – Rusko i Ukrajina – hlásia obete. Ruské drony zabili dvoch civilistov a troch zranili v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, uviedli tamojší predstavitelia. V ruskej Belgorodskej oblasti utrpeli zranenia tri osoby pri ukrajinských útokoch dronmi, oznámil tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. AFP informuje, že počas viac ako štyri roky trvajúcej vojny Ukrajina a Rusko niekoľkokrát súhlasili s krátkodobým prímerím, zväčša vyhláseným okolo Veľkej noci. Aj v týchto prípadoch sa obe strany obviňovali zo vzájomného porušovania prímeria.