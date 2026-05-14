Žena prekonala ťažkú operáciu srdca: Potom zastrelila manžela! Liezol jej na nervy

MONTGOMERY - Pokojný večer v americkom štáte Alabama sa zmenil na tragédiu. Polícia tvrdí, že žena po operácii srdca zastrelila svojho manžela po sérii konfliktov, ktoré mali vyvrcholiť priamo v ich dome.
Vyšetrovatelia v americkej Alabame riešia šokujúci prípad smrti 69-ročného muža, ktorého mala podľa polície zastreliť vlastná manželka. Tragédia sa odohrala v ich dome v meste Russellville a podľa úradov jej predchádzali napäté konflikty po zdravotných problémoch ženy.
Polícia zadržala 65-ročnú Sheri Mitchell-Clutts ešte v nedeľu večer. Informovala o tom televízia WAFF aj miestne väzenské záznamy.
Muža našli mŕtveho v kresle
Keď záchranári a policajti dorazili na miesto, našli 69-ročného Timothyho Cluttsa sedieť v polohovateľnom kresle v obývačke. Muž bol podľa vyšetrovateľov mŕtvy a v hrudníku mal jedno strelné poranenie.
Žena po telefonáte na tiesňovú linku najprv tvrdila, že sa cítila ohrozená a konala zo strachu. Vyšetrovatelia však podľa šerifa okresu Franklin získali počas výsluchu úplne inú verziu udalostí.
Po operácii ju vraj „príliš kontroloval“
Šerif Shannon Oliver uviedol, že žena sa počas rozhovoru s policajtmi údajne priznala k tomu, že svojho manžela zastrelila.
Podľa vyšetrovateľov mala byť nahnevaná na to, že ju manžel po jej nedávnej náročnej operácii na otvorenom srdci opakovane chodil kontrolovať do izby. Operáciu mala podstúpiť približne dva týždne pred tragédiou.
Policajtom údajne povedala, že ju jeho neustále návštevy rozčuľovali natoľko, až si pripravila zbraň pre prípad, že by sa do jej izby opäť vrátil.
Manžel už neprišiel, ona však vyšla za ním
Podľa verzie vyšetrovateľov sa však muž do izby už nevrátil. Žena mala následne sama vyjsť do obývačky, kde svojho manžela zastrelila priamo v kresle.
„V mnohých prípadoch musíme podozrivých hľadať a skladať dôkazy z miesta činu. V tomto prípade bola veľmi otvorená,“ povedal šerif Oliver.
Zároveň priznal, že vyšetrovatelia sa snažia pochopiť, čo sa v domácnosti dialo pred tragédiou a aké boli vzťahy medzi manželmi.
Obvinili ju z vraždy
Sheri Mitchell-Clutts skončila vo väzení v okrese Franklin a čelí obvineniu z vraždy. Súd zároveň rozhodol, že zatiaľ zostane za mrežami bez možnosti prepustenia na kauciu.