Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Sarkozy popiera financovanie z Líbye: Tvrdí, že neprijal peniaze pre svoju predvolebnu kampaň

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy prichádza na súdne pojednávanie v Paríži. (Zdroj: TASR/AP/Thibault Camus)
PARÍŽ - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v utorok počas odvolacieho konania trval na svojej nevine. Politik je obvinený z toho, že sa podieľal na sprisahaní s cieľom získať nelegálne financovanie svojej predvolebnej kampane v roku 2007 z Líbye. Informuje o tom agentúra DPA.

Podľa správ zo súdnej siene Sarkozy trvá na tom, že z Líbye neprijal žiadne financie na svoju kampaň a poprel, že by bol niekedy pod vplyvom vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. „Líbyjská aféra“ patrí k najzávažnejším prípadom, ktoré sa vedú proti bývalému lídrovi Francúzska, pripomína AFP.

Päť rokov za pokus o podvod

V prvom rozsudku z minulého roka súd rozhodol, že neexistujú dôkazy o prijatí financií od Kaddáfího. Súd však dospel aj k záveru, že bývalý prezident a jeho spolupracovníci sa pokúsili takéto financovanie zabezpečiť a Sarkozyho odsúdil na päť rokov väzenia za členstvo v zločineckej organizácii. Ide tak o doposiaľ najprísnejší trest udelený bývalej francúzskej hlave štátu v novodobej histórii.

Prepustený, no pod súdnym dohľadom

Sarkozy strávil koncom minulého roka necelé tri týždne vo väzení v Paríži, po tom čo súd rozhodol o predbežnom výkone trestu. Neskôr bol prepustený, no zostáva pod súdnym dohľadom, zatiaľ čo čaká na odvolacie konanie. Politik tieto obvinenia dôrazne poprel. Odvolacie konanie bude zrejme trvať do konca mája.

Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
NOVÉ INFO o brutálnej tragédii: Zomreli Tamara (†16) a Alex (†22). Šoféroval BRAT (18) obete! Z TOHTO trhá srdce
ICE zasiahli v Kalifornii! Muž sa pokúsil prejsť agenta autom, postrelili ho
ONLINE Irán a Izrael súhlasia s prímerím: Rokovania sa začnú, spor o Libanon pretrváva
Trump označil prímerie s Iránom za úplné víťazstvo: USA majú kontrolu nad iránskym uránom
Dzuríková si kopla do scenáristov Sľubu: Seriálová choroba! Toto im vyčíta
Slovenská speváčka schudla 40 kíl: Trpké priznanie... Opäť pribrala!
Iveta Bartošová by slávila 60 rokov: Šokujúce slová mamy o jej alkoholizme!
Veda v koncoch! Teleskop Jamesa Webba našiel planétu, ktorá podľa všetkých pravidiel NEMALA EXISTOVAŤ
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Drepy u žien: Koľko by mala žena zvládnuť podľa veku a koľko zvládnete vy?
Vieme PRESNÝ ROK konca sveta? Isaac Newton nechal ľudstvu MRAZIVÝ ODKAZ, z ktorého naskakuje husia koža!
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
