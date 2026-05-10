Španieli z lode smrti pristáli v Madride: Čaká ich karanténa vo vojenskej nemocnici

MADRID - Lietadlo na palube so 14 občanmi Španielska evakuovanými z výletnej lode zasiahnutej smrtiacou nákazou hantavírusu, ktorá vyvolala medzinárodné obavy, v nedeľu pristálo v Madride, píše agentúra AFP.
Pasažieri a členovia posádky boli evakuovaní z holandskej výletnej lode MV Hondius na ostrove Tenerife, kde aktuálne kotví, a dorazili na leteckú základňu Torrejon. Následne budú pozorovaní v karanténe vo vojenskej nemocnici v španielskej metropole.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že z ôsmich podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo šesť. Loď dorazila na Tenerife z Kapverdských ostrovov, odkiaľ boli začiatkom týždňa evakuovaní traja infikovaní cestujúci. U nakazených bol potvrdený vírus s kmeňom Andes — jediný hantavírus, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka — čo vyvolalo obavy na medzinárodnej úrovni.
Grécke ministerstvo zdravotníctva medzitým uviedlo, že muž z Grécka, ktorý sa nachádza na palube dotknutej lode a bude z nej v priebehu nedele evakuovaný lietadlom gréckych ozbrojených síl, bude v karanténe 45 dní. Ministerstvo spresnilo, že najprv poletí zo španielskych Kanárskych ostrovov na letisko v Eindhovene v Holandsku. Odtiaľ bude prevezený do špeciálne upravenej miestnosti v nemocnici v Aténach, kde absolvuje povinnú karanténu po dobu 45 dní. Muž údajne vo veku 70 rokov je „v dobrom zdravotnom stave a bez príznakov“, uviedlo ministerstvo.
Cestujúci na výletnej lodi zasiahnutej smrteľným hantavírusom sa v nedeľu začali v rámci komplexnej repatriácie vracať domov zo španielskych Kanárskych ostrovov, kde plavidlo kotví, pripomína AFP. Posledný let na evakuáciu väčšiny z takmer 150 cestujúcich a posádky lode odletí v pondelok do Austrálie. Následne bude loď pokračovať v plavbe do Holandska, uviedla španielska ministerka zdravotníctva Monica Garcíová. Pasažieri v modrých lekárskych oblekoch začali v nedeľu vystupovať z lode plaviacej sa pod holandskou vlajkou na menšie lode, aby sa dostali do prístavu Granadilla na Tenerife, píše AFP.
Evakuovaní potom nastúpili do červeného autobusu španielskej armády a v konvoji s vozidlami tamojšej občianskej gardy (Guardia Civil) sa presunuli na letisko na Tenerife. Vodiča od cestujúcich oddelila ochranná platňa. Evakuovaní sa pred nástupom do repatriačného letu prezliekli do nových ochranných prostriedkov.