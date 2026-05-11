Polícia obvinila Košičanku z podvodu, od muža z Levoče vylákala tisícky eur

POPRAD - Polícia obvinila 53-ročnú Košičanku z trestného činu podvodu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že od 50-ročného muža z Levoče vylákala tisícky eur.
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade po získaní dostatočnej dôkaznej situácie vzniesol obvinenie voči 53-ročnej Košičanke z pokračovacieho trestného činu podvodu. Žena pod falošnou identitou vystupovala v mene investičnej spoločnosti, opakovane kontaktovala 50-ročného muža z Levoče. Pod zámienkami investovania od neho postupne spolu s ešte jednou osobou vylákala finančné prostriedky v celkovej výške 41.200 eur,“ uviedla hovorkyňa. Levočan peniaze postupne zasielal prostredníctvom bezhotovostných prevodov zo svojho bankového účtu alebo priamo vkladom finančných prostriedkov do takzvaného Bitcoinmatu. Peniaze zároveň osobne odovzdával jemu neznámej osobe, údajne kuriérovi.
„Okresný vyšetrovateľ na prípade aj naďalej intenzívne pracuje,“ uzavrela Ligdayová.