Polícia obvinila muža zo Starej Ľubovne: Havaroval opitý a bez oprávnenia

STARÁ ĽUBOVŇA - Polícia obvinila 20-ročného muža zo Starej Ľubovne, ktorý havaroval opitý a navyše jazdil bez vodičského oprávnenia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že šofér havaroval v sobotu (9. 5.) dve hodiny po polnoci na ceste v smere z obce Plaveč na Starú Ľubovňu.
„S vozidlom prešiel do protismernej časti vozovky až do odvodňovacieho kanála, kde narazil do svahu a došlo k prevráteniu auta. Okrem vodiča boli v aute aj dvaja spolujazdci. Výsledok dychovej skúšky preukázal, že 20-ročný muž bol pod vplyvom alkoholu, pričom hodnota dosiahla takmer 2,2 promile,“ priblížila hovorkyňa.
Účastníci po nehode utrpeli ľahké zranenia a škodu na vozidle vyčíslili na približne 15.000 eur. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni mladíka obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia.