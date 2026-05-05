Odpykáva si doživotný trest! Drogový boss El Chapo žiada o prevoz do Mexika

WASHINGTON - Mexický drogový boss Joaquín „El Chapo“ Guzmán požiadal americké súdne orgány o prevoz späť do svojej rodnej krajiny, vyplýva zo súdnych spisov. Guzmán si odpykáva doživotný trest, ktorý sám označuje za „krutý“, informuje správa agentúry AFP.
Spoluzakladateľ kartelu Sinaloa, ktorý bol do USA vydaný v roku 2017 po dvoch útekoch z mexických väzníc, si odpykáva doživotný trest v zariadení s maximálnym stupňom stráženia v americkom štáte Colorado na základe viacerých obvinení vrátane obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Agentúra AFP nahliadla do troch listov, ktoré Guzmán napísal. V tom adresovanom okresnému súdu v New Yorku narkobarón vyzýval, aby uznali jeho právo žiadať o návrat do svojej krajiny - bez toho, aby objasnil, či sa jeho žiadosť týka výkonu zvyšku trestu v Mexiku.
V ďalšom liste z 20. apríla sa Guzmán sťažoval, že jeho žiadosti o dokumenty, ktoré viedli k jeho odsúdeniu, zostali bez odozvy. „Verdikt v mojom súdnom procese nebol spravodlivý,“ uviedol. El Chapo podotkol, že na odvolanie čaká už tri roky. V predchádzajúcich listoch z väzenia sa napríklad opakovane sťažoval na izoláciu, zlé podmienky vo svojej cele a málo návštev rodiny.