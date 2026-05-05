V Senici horeli počas noci dve autá! Požiar spôsobil škodu 17-tisíc eur

SENICA - Požiar dvoch osobných motorových vozidiel v senickej mestskej časti Kunov spôsobil škodu približne 17.000 eur. Udalosť sa stala v pondelok (4. 5.) krátko po 23.00 h. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že horia dve vozidlá vzdialené od seba približne 50 metrov. Jedno sa nachádzalo približne meter od rodinného domu, druhé na parkovisku pri futbalovom ihrisku. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili niekoľko útočných prúdov.
Vzhľadom na blízkosť rodinného domu zároveň ochladzovali jeho stenu, čím zabránili rozšíreniu požiaru na objekt. Po uhasení vykonali záverečný prieskum pomocou termovíznej kamery, pričom nezistili žiadne skryté ohniská. „Podľa predbežných zistení bol požiar založený úmyselne,“ ozrejmili.