Ďalšia panika v USA: STREĽBA neďaleko Bieleho domu, na mieste je aj postrelená osoba!

WASHINGTON - Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti Washingtonovho monumentu v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali policajti. Informuje správa agentúr AP a Reuters.
Policajti paľbu opätovali, podozrivý však podľa Quinna postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom USA J. D. Vanceom. Quinn však tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že by mala byť cieľom streľby. Úrady incident vo washingtonskom parku National Mall začali vyšetrovať. Biely dom nakrátko uzavreli. Tajná služba vyzýva ľudí, aby sa oblasti vyhli. Stav postrelenej osoby nie je známy.
Streľba sa odohrala pri Washingtonovom pamätníku
Streľba sa podľa AP odohrala pri Washingtonovom pamätníku, čo je vysoký obelisk vztýčený na počesť prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Pamätník je od Bieleho domu vzdialený niekoľko stoviek metrov. Námestník šéfa Tajnej služby Matt Quinn povedal, že policajti streľbu opätovali. Zatiaľ nie je jasné, prečo sa situácia na mieste vyhrotila. Quinn uviedol, že krátko pred streľbou prešla okolo kolóna vozidiel s viceprezidentom J. D. Vancem, nič ale nenasvedčovalo tomu, že by bola terčom útoku. Záchranári uviedli, že do nemocnice previezli dospelého muža. Jeho zdravotný stav nespresnili. Oznámili tiež, že ošetrili tiež dospievajúceho muža, ktorý utrpel ľahké zranenia.
Koncom apríla došlo k streľbe počas galavečera s novinármi vo Washingtone
Koncom apríla došlo k streľbe počas galavečera s novinármi vo Washingtone, na ktorom sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu i ostatní účastníci podujatia vyviazli bez zranení. Tie utrpel jeden príslušník tajnej služby. Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Podľa úradov bol zrejme hosťom v hoteli, kde sa konala slávnostná výročná večera Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA).