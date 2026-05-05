AKTUÁLNE Ťažká nehoda na R1 pri Beladiciach: Neprejazdná diaľnica, polícia odkláňa dopravu

Nehoda na R1 v smere z Nitry na Zlaté Moravce. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Polícia upozorňuje motoristov na odklon dopravy na zjazde z rýchlostnej cesty R1 Nitra - Východ. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala na R1 v smere z Nitry do Banskej Bystrice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Polícia odkláňa dopravu na zjazde Nitra - Východ. Možná obchádzková trasa je po ceste I/65, ktorá vedie do Zlatých Moraviec. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny polície, zvýšili opatrnosť a využili alternatívne trasy.
Ako informuje Zelná vlna, na diaľnici pred Beladicami sa zrazili dve dodávky. Vodiči sa zdržia zhruba pol hodinu.