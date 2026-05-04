Ministerstvo vnútra spustilo kampaň Na vlastnej koži: Mladých varuje pred drogami, kyberšikanou a týraním zvierat

KOŠICE - Celoslovenskú terénnu preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži spustilo v pondelok v Košiciach Ministerstvo vnútra (MV) SR. Kampaň sa sústreďuje na tri oblasti - drogy, kyberšikanu a týranie zvierat - a cieľom je, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí. Interaktívna roadshow postupne počas mája a júna navštívi 18 miest naprieč Slovenskom. Informoval o tom minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Kampaň je podľa rezortu určená najmä žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl, zároveň však cieli aj na rodičov a pedagógov. Zámerom je modernou a zážitkovou formou posilniť povedomie o spoločenských rizikách a podporiť odolnosť detí a mladých ľudí.
„Prevencia nemôže byť formálna ani odtrhnutá od života. Musí byť priama, silná a zrozumiteľná. Táto kampaň je postavená na zážitku, ktorý má mladého človeka zasiahnuť emóciou a ukázať mu, že ľahostajnosť či experiment môžu mať tragické následky,“ uviedol minister.
Jadrom kampane je mobilný interaktívny kontajner s tromi tematickými líniami. V oblasti kyberšikany ide o príbeh chlapca čeliaceho tlaku a výsmechu na sociálnej sieti, vo sfére drog ide o premenu bezpečia na chaos a stratu kontroly po zdanlivo malých rozhodnutiach a v oblasti týrania zvierat o silný zážitok pracujúci s tmou, so zvukom a s pocitom bezmocnosti.
Interaktívny kontajner na parkovisku na Hlavnej ulici v Košiciach dopĺňajú preventívne stany venované jednotlivým témam. Odborníci na prevenciu sú pripravení diskutovať so žiakmi, s učiteľmi aj rodičmi, poskytnúť vysvetlenie a praktické odporúčania. Súčasťou kampane je aj distribúcia informačných materiálov.
Ako ďalej informoval rezort vnútra, celková cena projektu je 744.780 eur s DPH a zahŕňa nielen realizáciu kampane, ale aj výrobu a kompletné vybavenie zážitkového kontajnera, ktorý zostane vo vlastníctve ministerstva a bude využiteľný aj pri ďalších preventívnych aktivitách.