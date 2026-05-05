V Kolumbii vybuchla baňa! Nahromadili sa plyny, deväť baníkov neprežilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BOGOTA - Deväť baníkov v pondelok prišlo o život po výbuchu v bani v centrálnej časti Kolumbie, oznámili tamojšie úrady. Informuje správa agentúry AFP.
Incident sa odohral v legálnej bani v obci Sutatausa približne 74 kilometrov severne od hlavného mesta Bogota. Výbuch, ktorého príčina bola „zrejme nahromadenie plynov“ uväznil 15 baníkov, trom z nich sa však krátko na to podarilo vyslobodiť. K baníckym nehodám v Kolumbii zvyčajne dochádza kvôli zlej ventilácii. Agentúra AFP uvádza, že v oblasti, kde došlo k pondelkovému incidentu, sa nachádza aj viacero nelegálnych baní, ktoré nespĺňajú potrebné bezpečnostné normy.