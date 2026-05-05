AKTUÁLNE Vodiči, pozor: Na D1 v smere na Malacky došlo k nehode, premávka je výrazne spomalená

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 v smere na Malacky v úseku zjazdu na Einsteinovu ulicu došlo v utorok ráno k nehode. Premávka je preto výrazne spomalená, pričom sa tvoria kolóny s dĺžkou približne šesť kilometrov. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií tu došlo k udalosti v cestnej premávke, pri ktorej vodič osobného motorového vozidla narazil do tlmiča nárazu,“ priblížila polícia. Vodičov vyzvala, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, rešpektovali jej pokyny a podľa možností využili alternatívne trasy.
Kolóny sa tvoria aj v Bratislave. Ako informovala Zelená vlna STVR, vodiči sa zdržia asi pol hodiny na Račianskej ulici smerom do centra. Nehodu hlásila aj na diaľnici D1 na zjazde z Prístavného mosta na Einsteinovu ulicu smerom k nákupnému centru. Auto tam narazilo do zvodidiel.