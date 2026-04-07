MIMORIADNY ONLINE Zmení sa niečo? Kyjev Moskve navrhol energetické prímerie

KYJEV - Ukrajina prostredníctvom amerických sprostredkovateľov navrhla Rusku prímerie v úderoch zameraných na energetickú infraštruktúru oboch krajín. Oznámil to podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
6:00 V podzemí uhoľnej bane v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti uviazlo po ukrajinskom útoku 41 baníkov. Oznámil to dnes Moskvou dosadený šéf okupačnej správy tohto ukrajinského regiónu Leonid Pasečnik. Všetci baníci boli medzitým podľa okupačných úradov evakuovaní. Najmenej osem zranených si podľa ruskej štátnej agentúry TASS vyžiadal útok ukrajinských dronov na prístav Novorossijsk. Kyjev uviedol, že v Novorossijsku zasiahol fregatu a tiež ropný exportný terminál Šescharis, kde vypukol požiar. Moskva informovala o ukrajinskom dronovom útoku na neďaleký čiernomorský terminál Kaspického potrubného konzorcia.
Bližšie k mieru?
"Ak je Rusko pripravené prestať útočiť na náš energetický sektor, budeme pripravení urobiť to isté. A tento náš návrh - odovzdaný Američanmi - bol oznámený ruskej strane, "uviedol Zelenskyj vo svojom večernom prejave. Ukrajinský prezident už skôr uviedol, že Ukrajina je pripravená pristúpiť na prímerie počas veľkonočných sviatkov, prípadne k energetickému prímeriu.
Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej agresii piaty rok. Vlani veľkonočné prímerie oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o deň neskôr ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že pokoj zbraní porušila. Zatiaľ čo katolíci a väčšina protestantov oslávili Kristovo vzkriesenie v nedeľu, pravoslávni veriaci tento sviatok oslavujú o týždeň neskôr.