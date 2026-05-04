Nagyovú v kauze Čapí hnízdo odsúdili: Dostala trojročný podmienečný trest a vysokú pokutu

Jana Nagyová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
PRAHA - Niekdajšia poradkyňa českého premiéra Andreja Babiša a podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo, europoslankyňa Jana Nagyová dostala v pondelok na Mestskom súde v Prahe trojročný podmienečný trest a polmiliónovú pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Babišovo trestné stíhanie je v tejto kauze prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Rozsudok nie je právoplatný, informuje o tom portál Novinky.cz.
