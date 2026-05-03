Babiš sa stretol so Zelenským v Jerevane: Rokovali o vojne na Ukrajine a možnostiach jej ukončenia

JEREVAN - Český premiér Andrej Babiš sa dnes v Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Je to prvýkrát, čo sa lídri zišli od Babišovho decembrového opätovného nástupu na čelo českej vlády. Babiš pred odletom do Arménska odmietol komentovať témy rozhovoru s tým, že sa k schôdzke vyjadrí až po nej. S hlavou ukrajinského štátu sa naposledy zišiel v roku 2019 v Kyjeve.
Český premiér pred odletom do Jerevanu uviedol, že by sa znovu mohol s prezidentom krajiny, ktorá čelí ruskej invázii, stretnúť koncom júna v poľskom Gdansku na konferencii na rekonštrukciu Ukrajiny. Tá sa uskutoční 25. a 26. júna.
Bilaterálne rokovanie štátnikov sa koná deň pred summitom Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého sa obaja zúčastnia. Babiš počas summitu plánuje rokovať aj s ďalšími európskymi lídrami vrátane britského premiéra Keira Starmera, srbského predsedu vlády Djura Macuta alebo moldavskej prezidentky Maiy Sanduovej. Summit EPC sa má zaoberať energetickou a hospodárskou bezpečnosťou, aktuálnou geopolitickou situáciou a posilňovaním stability v Európe.
Otázkou vojny na Ukrajine je, kto sprostredkuje jej ukončenie, tvrdí Babiš
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má záujem o ukončenie vojny na Ukrajine, Česko si to tiež praje. Ide o to, kto to sprostredkuje, povedal český premiér Andrej Babiš po rokovaní s ukrajinskou hlavou štátu v Jerevane. Americký prezident Donald Trump teraz rieši krízu v Hormuzskom prielive, čo podľa českého predsedu vlády komplikuje situáciu. Babiš však myslí, že je šanca vojnu ukončiť. Do mierového procesu by sa podľa neho mohli zapojiť lídri krajín strednej Ázie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
"Je jasné, že Ukrajina asi ťažko môže akceptovať tie podmienky, ktoré si predstavuje (ruský) prezident (Vladimír) Putin. Avšak tie rozhovory prebiehali v minulosti. Určite treba v tom pokračovať, ale zatiaľ sa čaká, akým spôsobom sa americká strana do toho vloží," povedal Babiš.
Český premiér uviedol, že Rusko neakceptuje účasť európskych lídrov na riešení konfliktu. Zapojiť by sa podľa Babiša mohla Organizácia turkických štátov (OTS). Erdogan má podľa neho dobrý vzťah s Trumpom, zatiaľ čo lídri strednej Ázie udržujú diplomatické vzťahy s Moskvou aj Washingtonom