Móda 9.kola Let’s Dance: Hviezda Czoborová, Monika vo svadobnom a... Uf, týmto dvom to fakt nevyšlo!

Červený koberec 9. kola Let’s Dance 11 (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Včerajší večer šou Let’s Dance 11 priniesol poriadnu dávku módy, elegancie, ale aj niekoľko nečakaných momentov. Niektoré hviezdy žiarili, iné zanechali zmiešané pocity.
Fitnesska Zora Czoborová si jednoznačne ukradla všetku pozornosť. V svetlej, elegantnej róbe, ktorá krásne obopínala jej postavu, pôsobila neprehliadnuteľne. Každý jej krok a úsmev boli dôkazom noblesy a štýlu.
Červený koberec 9. kola Let’s Dance 11, Zora Czoborová (Zdroj: TV Markíza)
Monika Szabó prišla v róbe, ktorá skrývala osobité tajomstvo – išlo o jej popolnočné šaty z vlastnej svadby. Herečka prezradila, že ich chcela ešte niekedy obliecť a červený koberec bol perfektnou príležitosťou. Výsledok? Monika žiarila a jej vzhľad bol skutočne elegantný a sofistikovaný.
Červený koberec 9. kola Let’s Dance 11, Monika Szabó (Zdroj: TV Markíza)
Herečka Gabriela Marcinková vsadila na čierny overal s výrazným zipsom vpredu. Strih a farba dokonale zvýraznili jej štíhlu postavu a dodali jej moderný a sebavedomý vzhľad.
Červený koberec 9. kola Let’s Dance 11, Gabika Marcinková (Zdroj: TV Markíza)
Na opačnej strane módneho spektra sa ocitli páni, ktorým outfit až tak úplne nesadol. Ján Dobrík zvolil klasickú bielu košeľu s čiernymi nohavicami. Voľný strih košele a nohavíc mu opticky skracoval nohy, čo výslednému dojmu uberalo na elegancii. Braňo Deák stavil na klasiku, ktorú doplnil bielymi teniskami.
Červený koberec 9. kola Let’s Dance 11, Ján Dobrík a Braňo Deák (Zdroj: TV Markíza)
Martin Madej vsadil na béžový dvojradový oblek s čiernymi detailami. Odvážna farba, no staromódny strih saka a nohavíc pôsobil trochu ťažkopádne. Keby bol oblek modernejší, určite by získal väčší obdiv.
Červený koberec 9. kola Let’s Dance 11, Martin Madej s manželkou (Zdroj: TV Markíza)
A čo ďalšie hviezdy večera? Určite si ich pozrite v našej GALÉRII.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×