Žena zo Starej Ľubovne naletela podvodníkom: Prišla o tisíce eur, v hre boli kryptomeny

STARÁ ĽUBOVŇA - Polícia vyšetruje podvod, pri ktorom prišla 55-ročná žena zo Starej Ľubovne o tisíce eur. V piatok (1. 5.) popoludní ju kontaktoval muž, ktorý tvrdil, že v minulosti investovala do kryptomien a na investičnom účte má dosť peňazí. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Uviedol jej, že ak si chce peniaze vybrať, musí si najskôr do mobilného telefónu nainštalovať aplikáciu. Následne ju kontaktovala ďalšia osoba, ktorá sa predstavila ako manažér a „zabezpečila“ jej pripísanie sumy 11.000 eur na účet. „Žena potom z bankomatu vybrala 3000 eur a odovzdala ich neznámemu mužovi. Neskôr zistila, že bez jej vedomia bola s jej osobnými údajmi banka požiadaná o spotrebný úver vo výške 11.000 eur. Išlo o peniaze, ktoré jej boli pripísané na účet,“ spresnila Ligdayová.
Polícia vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestného činu podvodu. „Lákavá príležitosť možného zisku peňazí často vypína našu ostražitosť v myslení. Informácie predostreté od neznámych osôb je vždy potrebné si dôkladne overiť,“ dodala hovorkyňa.