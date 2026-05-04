ONLINE USA a Irán sa sporia o útok v Hormuze: Washington popiera zásah americkej vojenskej lode

TEHERÁN/WASHINGTON - Iránska agentúra Fárs v pondelok s odvolaním sa na miestne zdroje informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Džásk neďaleko Hormuzského prielivu po tom, ako ignorovala varovania iránskych Revolučných gárd, aby zastavila. Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu, píše o tom agentúra AFP, stanice Sky News a al-Džazíra. Situáciu sledujeme online.
14:51 Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nijako nezvýšila, informovala agentúra Reuters. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu v pondelok iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov.
13:29 USA popierajú tvrdenie Iránu, že zasiahol vojnovú loď v Hormuzskom prielive, píšu americké médiá.
Loď podľa Fárs následne upustila od svojho pokusu preplávať cez Hormuzský prieliv. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu.
10:55 Troch mužov popravili v pondelok skoro ráno miestneho času v súvislosti s masovými protestmi, ktoré sa v Iráne konali v januári tohto roka, napísal Mízán. Muži boli obvinení z účasti na protestoch v meste Mašhad na severovýchode krajiny, ako aj z podielu na sprisahaní s väzbami na Izrael.
Dvoch mužov popravili v Iráne aj v sobotu, píše DPA. Tamojší najvyšší súd potvrdil ich tresty smrti za údajnú špionáž pre Izrael a spoluprácu s izraelskou tajnou službou, uviedol Mízán. Muži podľa obvinenia vyzradili dôverné informácie.
10:22 Americké médiá, vrátane denníka The Wall Street Journal (WSJ), stanice CNN či serveru Axios zdôraznili, že Trump sa vyhol použitiu slova "eskortovať". Podľa zdrojov WSJ plán teraz nezahŕňa sprievod plavidiel loďami amerického námorníctva. Server Axios citoval nemenovaného amerického predstaviteľa, podľa ktorého americké lode budú len blízko, aby zabránili iránskym útokom na obchodné lode. Podľa CNN zostáva okolo celého plánu množstvo nezodpovedaných otázok.
9:43 Spojené štáty do Pakistanu evakuovali 22 členov posádky z iránskej nákladnej lode, ktoré sa v apríli zmocnili v Ománskom zálive. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej budú námorníci ešte počas dňa odovzdaní iránskym úradom. Pakistanské ministerstvo zahraničia krok označilo za opatrenia na budovanie dôvery medzi Spojenými štátmi a Iránom. "Iránska loď bude tiež dopravená späť do pakistanských teritoriálnych vôd, odkiaľ bude po nevyhnutných opravách vrátená vlastníkom," poznamenala aj pakistanská diplomacia.
9:14 Irán v pondelok pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. „Varujeme, že akékoľvek cudzie ozbrojené sily - najmä agresívna americká armáda -, ak sa budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu alebo do neho vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté,“ uvádza sa vo vyhlásení iránskych ozbrojených síl, ktoré tiež zopakovali, že bezpečný prechod lodí prielivom s nimi treba koordinovať.
8:37 Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes ráno vyzval na koordinované znovuotvorenie Hormuzského prielivu zo strany Iránu a Spojených štátov. „Predovšetkým chceme koordinované znovuotvorenie zo strany Spojených štátov a Iránu – to je jediné riešenie pre opätovné otvorenie Hormuzského prielivu,“ povedal Macron na stretnutí európskych lídrov v arménskom Jerevane. „Nezúčastníme sa na žiadnej vojenskej operácii v rámci, ktorý sa mi zdá nejasný,“ povedal francúzsky prezident. Paríž spolu s Londýnom vedie úsilie o zostavenie koalície na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu po zabezpečení mieru.
7:10 Uzavretie Hormuzského prielivu kvôli konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má obrovský vplyv na Áziu a oblasť Tichomorského oceánu. Dnes to podľa agentúry AFP uviedla japonská premiérka Sanae Takaičiová. Tá rokovala o zabezpečení dodávok energií pre svoju krajinu s austrálskym premiérom Anthonym Albanesom.
6:40 Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Podľa AFP to uviedol významný iránsky činiteľ Ebráhim Azízí, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump, začať by mala dnes. Americké veliteľstvo Centcom uviedlo, že na podporu ise vyčlenia bojové lode a lietadlá.
6:00 Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). Informovala o tom televízia Sky News.
„Vojenská podpora USA pre Projekt sloboda bude zahŕňať torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, viacúčelové bezpilotné platformy a 15.000 vojakov,“ uviedlo CENTCOM vo vyhlásení. „Naša podpora tejto obrannej misie je nevyhnutná pre regionálnu bezpečnosť a globálnu ekonomiku, keďže zároveň udržiavame námornú blokádu,“ povedal admirál Brad Cooper, veliteľ CENTCOM.
USA spustia operáciu na uvoľnenie lodí uviaznutých v Hormuzskom prielive
Americké námorníctvo začne v pondelok sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Na svojej platforme Truth Social to v nedeľu oznámil prezident USA Donald Trump. Informovali o tom svetové agentúry.
O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt sloboda, požiadali podľa Trumpa „krajiny z celého sveta“, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe. Trump označil posádky a majiteľov týchto lodí za „nevinných svedkov“, ktorí sa stali obeťami okolností. Posádky mnohých z týchto zápasia s kritickým nedostatkom potravín a zásob potrebných na udržanie hygienických a zdravotných podmienok pre posádky.
„Pre dobro Iránu, Blízkeho východu a Spojených štátov sme týmto krajinám odkázali, že ich lode bezpečne vyvedieme z týchto uzavretých vôd, aby sa mohli nerušene venovať obchodovaniu,“ napísal Trump. Operácia sa začne v pondelok ráno miestneho času. Vzťahuje sa však iba na lode z krajín, ktoré „nie sú zapojené“ do iránsko-irackej vojny. Trump neuviedol podrobnosti, ako USA zamýšľajú pri sprevádzaní lodí postupovať.
Zároveň potvrdil, že americkí predstavitelia vedú s iránskou stranou „veľmi pozitívne diskusie a tieto diskusie by mohli viesť k niečomu veľmi pozitívnemu pre všetkých. Presun lodí má za cieľ pomôcť ľuďom a spoločnostiam, ktoré neurobili nič zlé - stali obeťami okolností,“ uviedol Trump. Dodal, že po vyvedení z rizikovej oblasti sa väčšina lodí neplánuje vrátiť, kým nebude v regióne zaistená plná bezpečnosť plavby. Hoci Trump prezentoval operáciu ako prejav dobrej vôle, zároveň varoval, že ak bude tento humanitárny proces akýmkoľvek spôsobom narušený, toto narušenie sa bude „musieť riešiť rázne“.
Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Počet plavidiel využívajúcich túto trasu klesol na približne päť percent predvojnovej úrovne. USA zaviedli 13. apríla námornú blokádu prielivu. V Perzskom zálive zostalo uväznených množstvo lodí z krajín, ktoré nie sú stranami konfliktu.
Irán potvrdil, že USA odpovedali na jeho mierový plán
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmáíl Bagháí podľa agentúry Fárs povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Informovala o tom agentúra DPA.
Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Tento krok prišiel po neúspešných pokusoch o konsenzus, kedy obe strany opakovane odmietali vzájomné návrhy na prímerie.
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli „nie je spokojný“ s tým, čo Irán ponúka. O deň neskôr na svojej platforme Truth Social napísal, že čoskoro preskúma najnovší mierový návrh Iránu, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný, keďže Teherán „ešte nezaplatil dostatočne vysokú cenu za to, čo urobili ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.
Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch vrátane Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr.