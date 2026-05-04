Pondelok4. máj 2026, meniny má Florián, zajtra Lesana, Lesia

ONLINE USA a Irán sa sporia o útok v Hormuze: Washington popiera zásah americkej vojenskej lode

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency, TASR/AP/Matt Rourke)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

TEHERÁN/WASHINGTON - Iránska agentúra Fárs v pondelok s odvolaním sa na miestne zdroje informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Džásk neďaleko Hormuzského prielivu po tom, ako ignorovala varovania iránskych Revolučných gárd, aby zastavila. Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu, píše o tom agentúra AFP, stanice Sky News a al-Džazíra. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

14:51 Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nijako nezvýšila, informovala agentúra Reuters. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu v pondelok iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov.

13:29 USA popierajú tvrdenie Iránu, že zasiahol vojnovú loď v Hormuzskom prielive, píšu americké médiá.

13:10 Iránska agentúra Fárs v pondelok s odvolaním sa na miestne zdroje informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Džásk neďaleko Hormuzského prielivu po tom, ako ignorovala varovania iránskych Revolučných gárd, aby zastavila. Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu, píše agentúra AFP, staníce Sky News a al-Džazíra.

Loď podľa Fárs následne upustila od svojho pokusu preplávať cez Hormuzský prieliv. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu.

10:55 Troch mužov popravili v pondelok skoro ráno miestneho času v súvislosti s masovými protestmi, ktoré sa v Iráne konali v januári tohto roka, napísal Mízán. Muži boli obvinení z účasti na protestoch v meste Mašhad na severovýchode krajiny, ako aj z podielu na sprisahaní s väzbami na Izrael.

Dvoch mužov popravili v Iráne aj v sobotu, píše DPA. Tamojší najvyšší súd potvrdil ich tresty smrti za údajnú špionáž pre Izrael a spoluprácu s izraelskou tajnou službou, uviedol Mízán. Muži podľa obvinenia vyzradili dôverné informácie.

10:22 Americké médiá, vrátane denníka The Wall Street Journal (WSJ), stanice CNN či serveru Axios zdôraznili, že Trump sa vyhol použitiu slova "eskortovať". Podľa zdrojov WSJ plán teraz nezahŕňa sprievod plavidiel loďami amerického námorníctva. Server Axios citoval nemenovaného amerického predstaviteľa, podľa ktorého americké lode budú len blízko, aby zabránili iránskym útokom na obchodné lode. Podľa CNN zostáva okolo celého plánu množstvo nezodpovedaných otázok.

9:43 Spojené štáty do Pakistanu evakuovali 22 členov posádky z iránskej nákladnej lode, ktoré sa v apríli zmocnili v Ománskom zálive. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej budú námorníci ešte počas dňa odovzdaní iránskym úradom. Pakistanské ministerstvo zahraničia krok označilo za opatrenia na budovanie dôvery medzi Spojenými štátmi a Iránom. "Iránska loď bude tiež dopravená späť do pakistanských teritoriálnych vôd, odkiaľ bude po nevyhnutných opravách vrátená vlastníkom," poznamenala aj pakistanská diplomacia.

9:14 Irán v pondelok pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. „Varujeme, že akékoľvek cudzie ozbrojené sily - najmä agresívna americká armáda -, ak sa budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu alebo do neho vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté,“ uvádza sa vo vyhlásení iránskych ozbrojených síl, ktoré tiež zopakovali, že bezpečný prechod lodí prielivom s nimi treba koordinovať.

8:37 Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes ráno vyzval na koordinované znovuotvorenie Hormuzského prielivu zo strany Iránu a Spojených štátov. „Predovšetkým chceme koordinované znovuotvorenie zo strany Spojených štátov a Iránu – to je jediné riešenie pre opätovné otvorenie Hormuzského prielivu,“ povedal Macron na stretnutí európskych lídrov v arménskom Jerevane. „Nezúčastníme sa na žiadnej vojenskej operácii v rámci, ktorý sa mi zdá nejasný,“ povedal francúzsky prezident. Paríž spolu s Londýnom vedie úsilie o zostavenie koalície na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu po zabezpečení mieru.

7:10 Uzavretie Hormuzského prielivu kvôli konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má obrovský vplyv na Áziu a oblasť Tichomorského oceánu. Dnes to podľa agentúry AFP uviedla japonská premiérka Sanae Takaičiová. Tá rokovala o zabezpečení dodávok energií pre svoju krajinu s austrálskym premiérom Anthonym Albanesom.

6:40 Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Podľa AFP to uviedol významný iránsky činiteľ Ebráhim Azízí, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump, začať by mala dnes. Americké veliteľstvo Centcom uviedlo, že na podporu ise vyčlenia bojové lode a lietadlá.

6:00 Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). Informovala o tom televízia Sky News.

„Vojenská podpora USA pre Projekt sloboda bude zahŕňať torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, viacúčelové bezpilotné platformy a 15.000 vojakov,“ uviedlo CENTCOM vo vyhlásení. „Naša podpora tejto obrannej misie je nevyhnutná pre regionálnu bezpečnosť a globálnu ekonomiku, keďže zároveň udržiavame námornú blokádu,“ povedal admirál Brad Cooper, veliteľ CENTCOM.

USA spustia operáciu na uvoľnenie lodí uviaznutých v Hormuzskom prielive

Americké námorníctvo začne v pondelok sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Na svojej platforme Truth Social to v nedeľu oznámil prezident USA Donald Trump. Informovali o tom svetové agentúry.

O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt sloboda, požiadali podľa Trumpa „krajiny z celého sveta“, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe. Trump označil posádky a majiteľov týchto lodí za „nevinných svedkov“, ktorí sa stali obeťami okolností. Posádky mnohých z týchto zápasia s kritickým nedostatkom potravín a zásob potrebných na udržanie hygienických a zdravotných podmienok pre posádky.

„Pre dobro Iránu, Blízkeho východu a Spojených štátov sme týmto krajinám odkázali, že ich lode bezpečne vyvedieme z týchto uzavretých vôd, aby sa mohli nerušene venovať obchodovaniu,“ napísal Trump. Operácia sa začne v pondelok ráno miestneho času. Vzťahuje sa však iba na lode z krajín, ktoré „nie sú zapojené“ do iránsko-irackej vojny. Trump neuviedol podrobnosti, ako USA zamýšľajú pri sprevádzaní lodí postupovať.

ONLINE USA a Irán
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Zároveň potvrdil, že americkí predstavitelia vedú s iránskou stranou „veľmi pozitívne diskusie a tieto diskusie by mohli viesť k niečomu veľmi pozitívnemu pre všetkých. Presun lodí má za cieľ pomôcť ľuďom a spoločnostiam, ktoré neurobili nič zlé - stali obeťami okolností,“ uviedol Trump. Dodal, že po vyvedení z rizikovej oblasti sa väčšina lodí neplánuje vrátiť, kým nebude v regióne zaistená plná bezpečnosť plavby. Hoci Trump prezentoval operáciu ako prejav dobrej vôle, zároveň varoval, že ak bude tento humanitárny proces akýmkoľvek spôsobom narušený, toto narušenie sa bude „musieť riešiť rázne“.

Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Počet plavidiel využívajúcich túto trasu klesol na približne päť percent predvojnovej úrovne. USA zaviedli 13. apríla námornú blokádu prielivu. V Perzskom zálive zostalo uväznených množstvo lodí z krajín, ktoré nie sú stranami konfliktu.

Irán potvrdil, že USA odpovedali na jeho mierový plán

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmáíl Bagháí podľa agentúry Fárs povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Informovala o tom agentúra DPA.

Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Tento krok prišiel po neúspešných pokusoch o konsenzus, kedy obe strany opakovane odmietali vzájomné návrhy na prímerie.

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli „nie je spokojný“ s tým, čo Irán ponúka. O deň neskôr na svojej platforme Truth Social napísal, že čoskoro preskúma najnovší mierový návrh Iránu, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný, keďže Teherán „ešte nezaplatil dostatočne vysokú cenu za to, čo urobili ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.

Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch vrátane Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr.

Viac o téme: USAIránHormuzský prieliv
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump nie je spokojný
Trump nie je spokojný s návrhom Iránu na mierové rozhovory: Mier sa vzďaľuje a rokovania stoja
Zahraničné
Mier na dosah? Irán
Mier na dosah? Irán predložil USA nový plán na ukončenie vojny cez zahraničných vyjednávačov!
Zahraničné
Putin varuje Trumpa pred
Putin varuje Trumpa pred útokom na Irán! Pozemná invázia by mala podľa neho katastrofálne následky
Zahraničné
J. D. Vance
Napätie v Trumpovej vláde: Vance neverí Pentagónu! Spochybňuje jeho správy o Iráne
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK Hnutia Slovensko na tému: Kauza Šimečkovcov potápa celú opozíciu
TK Hnutia Slovensko na tému: Kauza Šimečkovcov potápa celú opozíciu
Správy
TK strany PS na tému: Odpoveď Progresívneho Slovenska prezidentovi Petrovi Pellegrinimu
TK strany PS na tému: Odpoveď Progresívneho Slovenska prezidentovi Petrovi Pellegrinimu
Správy
Vica Kerekes mala v Inkognite premiéru: Čo slovo to perla, hádači nechápali... o čom točí?
Vica Kerekes mala v Inkognite premiéru: Čo slovo to perla, hádači nechápali... o čom točí?
Prominenti

Domáce správy

Prvá trieda za cenu
Prvá trieda za cenu druhej: Železnice lákajú na špeciálnu narodeninovú ponuku
dromedar.sk
Ilustračné foto
Žena zo Starej Ľubovne naletela podvodníkom: Prišla o tisíce eur, v hre boli kryptomeny
Domáce
Muž uveril investičnej spoločnosti:
Muž uveril investičnej spoločnosti: Po mesiacoch komunikácie prišiel o vyše 41-tisíc eur
Domáce
Zúfalá prosba manželky: Muž sa išiel iba prejsť, zmizol bez stopy! Polícia hlási veľký zvrat v pátraní
Zúfalá prosba manželky: Muž sa išiel iba prejsť, zmizol bez stopy! Polícia hlási veľký zvrat v pátraní
Banská Bystrica

Zahraničné

Tusk prehovoril o Ficovi:
Tusk prehovoril o Ficovi: Ubezpečil ma, že má v úmysle byť veľmi pragmatický
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin pod prísnou ochranou: Kremeľ sa bojí atentátu alebo vnútorného prevratu?
Zahraničné
Ilustračné foto
Štyria migranti mŕtvi pri hranici Chorvátska a Slovinska: Polícia vyšetruje tragédiu po nelegálnom prevoze
Zahraničné
Ilustračné foto
ONLINE USA a Irán sa sporia o útok v Hormuze: Washington popiera zásah americkej vojenskej lode
Zahraničné

Prominenti

Serena Williams
Serena Williams prestrelila: Šatami chcela ohúriť kráľovnú módy, nevyšlo to! Lacné a nevkusné...
Zahraniční prominenti
Vica Kerekes mala svoju
Vica Kerekes mala v Inkognite premiéru: Čo slovo to perla, hádači nechápali... o čom točí?
Domáci prominenti
Let's Dance, Zuzana Porubjaková
Zuzana Porubjaková na tróne Let’s Dance? Výkony, ktoré kričia: Toto je jasná víťazka!
Domáci prominenti
Tyla
Ušla zo zoo? Známa speváčka vyzerala ako chodiaci pštros
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Mesto sa PREPADÁ alarmujúco rýchlo: Obrovská metropola mizne pred očami aj z vesmíru!
Zaujímavosti
Empire State Building oslavuje
Empire State Building oslavuje 95 rokov: Najslávnejší mrakodrap postavili za rekordný čas
dromedar.sk
Ilustračné foto
Čo sa skrýva v najlepšom KOKTAILE sveta? Alkohol v ňom nenájdete
Zaujímavosti
FOTO Na túto FOTO sa
Na túto FOTO sa vám bude pozerať veľmi ťažko: Vášmu dieťaťu ale môže zachrániť život
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Vrátia sa kolóny pod Strečno? Najnáročnejšia údržba tunela v dejinách odstaví Višňové až na 2 týždne! (foto)
Vrátia sa kolóny pod Strečno? Najnáročnejšia údržba tunela v dejinách odstaví Višňové až na 2 týždne! (foto)

Šport

Žilina ide do poriadneho risku s veľkou posilou: Môže vyhrať jackpot, alebo sa veľmi popáliť
Žilina ide do poriadneho risku s veľkou posilou: Môže vyhrať jackpot, alebo sa veľmi popáliť
Tipsport liga
Katastrofa na druhú: Leclerc klesol v jednom kole o tri miesta, klinec do rakvy prišiel po pretekoch
Katastrofa na druhú: Leclerc klesol v jednom kole o tri miesta, klinec do rakvy prišiel po pretekoch
Formula 1
Obáva sa ho aj Pogačar: Na Tour de France uvidíme najmladšieho cyklistu od roku 1937
Obáva sa ho aj Pogačar: Na Tour de France uvidíme najmladšieho cyklistu od roku 1937
Tour de France
FOTO Oslavy Slovana zatienil nepríjemný incident: Fanúšička skončila v nemocnici, Kmotrík poslal dojemný odkaz
FOTO Oslavy Slovana zatienil nepríjemný incident: Fanúšička skončila v nemocnici, Kmotrík poslal dojemný odkaz
Slovensko

Auto-moto

TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Klasické testy
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Prostredie práce
Prieskum: V roku 2026 využíva nástroje AI už 78 % populácie Slovenska
Prieskum: V roku 2026 využíva nástroje AI už 78 % populácie Slovenska
Domáce
Mikro-agresie v kuchynke: Čo o vás prezrádza váš prístup k spoločnému priestoru?
Mikro-agresie v kuchynke: Čo o vás prezrádza váš prístup k spoločnému priestoru?
Vzťahy na pracovisku
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečené dezerty
Kupujete májovú bryndzu? Najprv si pozrite túto vec na obale
Kupujete májovú bryndzu? Najprv si pozrite túto vec na obale
Rady a tipy

Technológie

Svet obletela štúdia, podľa ktorej je pitie piva „zdravé“: Vedci varujú, že autori stáli na nesprávnych základoch
Svet obletela štúdia, podľa ktorej je pitie piva „zdravé“: Vedci varujú, že autori stáli na nesprávnych základoch
Veda a výskum
Ukrajina zasiahla ruskú raketovú loď Karakurt, nosič rakiet Kalibrov
Ukrajina zasiahla ruskú raketovú loď Karakurt, nosič rakiet Kalibrov
Moderná vojna a konflikty
Našli vedci odpoveď na plastový odpad, ktorý nás zaplavuje zo všetkých strán? Nový plast sa v laboratóriu sám zničil bez mikroplastov
Našli vedci odpoveď na plastový odpad, ktorý nás zaplavuje zo všetkých strán? Nový plast sa v laboratóriu sám zničil bez mikroplastov
Veda a výskum
Astronómovia dokončili najväčšiu 3D mapu vesmíru. Teraz preveria podozrenie, ktoré môže otriasť kozmológiou
Astronómovia dokončili najväčšiu 3D mapu vesmíru. Teraz preveria podozrenie, ktoré môže otriasť kozmológiou
Vesmír

Bývanie

Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!

Pre kutilov

Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam sa zmení vzťah: Niektorých čakajú zásnuby, iných definitívny koniec, teraz sa rozhodne
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam sa zmení vzťah: Niektorých čakajú zásnuby, iných definitívny koniec, teraz sa rozhodne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zelenskyj sa v Jerevane
Domáce
MIMORIADNE Veľké zmierenie? Fico sa stretol so Zelenským: Dohodli sa!
Slovensko zasiahne silný vietor,
Domáce
Slovensko zasiahne silný vietor, TU predpovedajú rýchlosť až 135 km/h! Meteorológovia vydali VÝSTRAHY
Žilinka po vážnom zákroku
Domáce
Žilinka po vážnom zákroku v nemocnici: KTO preberá kompetencie generálneho prokurátora v podobných prípadoch?
Ilustračné foto
Zahraničné
ONLINE USA a Irán sa sporia o útok v Hormuze: Washington popiera zásah americkej vojenskej lode

Ďalšie zo Zoznamu