Ušla zo zoo? Známa speváčka vyzerala ako chodiaci pštros

LOS ANGELES - Juhoafrická hviezda Tyla (24) opäť rozvírila vody šoubiznisu. Môže za to jej netradičný outfit, ktorý pôsobil, akoby práve ušla zo zoologickej záhrady. Odpadnete, ako sa ukázala na verejnosti.
Speváčka, ktorá sa preslávila hitom Water, sa objavila na podujatí Billboard Women in Music v modeli, ktorý zakrýval len to najnutnejšie. Pruhy peria vytvárali dojem vtáka. Aj keď jej outfit pripomínal „chodiaceho pštrosa“, jedno sa jej uprieť nedá. Tyla presne vie, ako zaujať.
Tyla sa však nesnaží šokovať len oblečením. V posledných dňoch otvorene prehovorila aj o téme, ktorá je v šoubiznise často diskutovaná – úpravy fotografií. Podľa nej sa retušovanie vymklo spod kontroly a vytvára nereálne predstavy o tom, ako by mali ľudia vyzerať. Prirodzenosť považuje za dôležitejšiu než dokonalosť.
Upozorňuje, že snaha vyzerať bezchybne za každú cenu môže ľudí skôr vzdialiť od reality. Okrem toho kritizuje aj trend neprirodzene bielych a dokonale rovných zubov, ktorý je dnes čoraz populárnejší. Sama sa drží jednoduchého prístupu – zostať verná tomu, čo jej dala príroda.
