Žilinka po vážnom zákroku v nemocnici: KTO preberá kompetencie generálneho prokurátora v podobných prípadoch?

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka skončil počas víkendu v nemocnici po náhlych zdravotných komplikáciách. Podľa dostupných informácií bol hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici Bory s podozrením na infarkt, pričom musel podstúpiť aj vážny kardiologický zákrok.
Podľa Denníka N lekári počas hospitalizácie vykonali výkon na spriechodnenie cievy, teda zákrok, ktorý sa robí pri jej zúžení alebo upchatí. Ide o štandardný postup napríklad pri akútnom infarkte myokardu.
Žilinka je po zákroku stabilizovaný, komunikuje a jeho stav sa postupne zlepšuje. Nemocnica zároveň naznačila, že by mohol byť v krátkom čase prepustený do domáceho liečenia.
Zastupovanie má jasné pravidlá
Vzhľadom na jeho neprítomnosť prebral výkon funkcie prvý námestník generálneho prokurátora. Ako pre Topky.sk uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová: "Podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre generálneho prokurátora zastupuje v čase jeho neprítomnosti prvý námestník generálneho prokurátora, ktorý počas zastupovania vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu jeho práv a povinností."
Prvým námestníkom Žilinku je Jozef Kandera.
Hovorkyňa ďalej nespresnila podrobnosti aktuálneho zdravotného stavu generálneho prokurátora a odkázala na stanovisko Nemocnice Bory. "Aktuálne je generálny prokurátor v štádiu rekonvalescencie," skonštatovala Drobová.
Ako dlho bude trvať Žilinkov návrat do práce?
Presná dĺžka rekonvalescencie zatiaľ známa nie je. V podobných prípadoch po zákroku na koronárnych cievach však pacienti zvyčajne potrebujú niekoľko týždňov až mesiacov na návrat do plnej pracovnej záťaže.
Pri nekomplikovanom priebehu sa návrat k bežnému režimu môže pohybovať približne v rozmedzí 4 až 8 týždňov, no pri vyššej pracovnej záťaži alebo potrebe rehabilitácie môže byť rekonvalescencia aj dlhšia. Všetko bude závisieť od rozsahu zákroku, celkového zdravotného stavu a odporúčaní lekárov.