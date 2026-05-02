Peru vyšetruje vážne podozrenia: Občanov mali nalákať do Ruska a nútiť bojovať proti Ukrajine

LIMA - Peruánska prokuratúra uviedla, že vyšetruje údajnú sieť obchodovania s ľuďmi, ktorá Peruáncom ponúkala falošné pracovné ponuky v Rusku, a následne ich nútila bojovať vo vojne proti Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.
Jednotlivci vrátane bývalých príslušníkov armády a policajtov boli údajne naverbovaní prostredníctvom sociálnych sietí podvodnými ponukami dobre platenej práce ako bezpečnostní agenti a na iné pozície v Rusku, uviedla generálna prokuratúra vo vyhlásení. Podľa informácií poskytnutých polícii boli „obete údajne vzaté do Ruska a po príchode na cudzie územie prinútené zúčastňovať sa na bojových operáciách v rámci ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou,“ tvrdí prokuratúra.
Prokuratúra okamžite začala vyšetrovanie údajných trestných činov „obchodovania s ľuďmi“ a „obchodovania s ľuďmi za priťažujúcich okolností“. Vo vojne na Ukrajine zahynulo 13 Peruáncov, tvrdí právnik pozostalých rodín. Od októbra nalákali do Ruska približne 600 Peruáncov, ktorým sľúbili mesačnú odmenu dvetisíc až tritisíc dolárov. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že požiadalo ruské veľvyslanectvo, aby poskytlo informácie o tom, kde sa nachádzajú Peruánci, ktorí sa „rozhodli poskytovať služby v ozbrojených silách“ Ruska. Ruské veľvyslanectvo v Lime vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok uviedlo, že títo Peruánci podpísali zmluvy o vstupe do ruských ozbrojených síl a že tak urobili dobrovoľne a legálne.