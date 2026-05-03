Šokujúce VIDEO: Vodička školského autobusu skolabovala! Vozidlo zastavili deti a to nie je všetko

WASHINGTON - Na rušnej štvorprúdovej ceste v americkom štáte Mississippi sa odohrali dramatické chvíle, ktoré mohli skončiť tragédiou. Skupina školákov totiž musela v plnej rýchlosti prevziať kontrolu nad autobusom po tom, čo vodička náhle stratila vedomie. Zábery z bezpečnostnej kamery ukazujú okamihy paniky aj neuveriteľnej pohotovosti detí.
Vodička sa zrútila za volantom
K incidentu došlo 22. apríla v oblasti Kiln v štáte Mississippi. Školský autobus viezol žiakov zo strednej školy Hancock Middle School, keď vodička Leah Taylorová počas jazdy skolabovala.
Televízia ABC News zverejnila dramatické video z interiéru autobusu. Na záberoch vidno, ako žene náhle ovisla hlava a autobus začal nekontrolovane schádzať zo smeru.
„Zrazu sa zosunula nabok a všetci začali vstávať,“ opísala situáciu žiačka McKenzy Finchová pre televíziu WLOX.
Dvanásťročný chlapec chytil volant
Deti okamžite pochopili, že ide o sekundy. Každé z nich spontánne prevzalo inú úlohu, aby zabránili katastrofe.
Dvanásťročný Jackson Casnave povedal, že si všimol, ako autobus začína schádzať z cesty. Bez váhania preto pribehol dopredu a chytil volant.
„Videl som, že autobus uhýba nabok,“ vysvetlil.
V tom čase sa vozidlo stále pohybovalo po štvorprúdovej ceste plnej áut.
Ďalší žiak prudko zabrzdil
O zastavenie autobusu sa postaral ďalší šiestak Darrius Clark. Chlapec stlačil brzdy vo chvíli, keď autobus začal zrýchľovať.
„Autobus sa stále pohyboval dopredu a naberal rýchlosť. Keď som zabrzdil, skoro ma to vyhodilo cez čelné sklo,“ povedal.
Jeho trinásťročná sestra Kayleigh Clarková medzitým okamžite zavolala na tiesňovú linku 911.
Spolužiačka podala vodičke lieky
Ďalšia žiačka Destiny Corneliusová si všimla, že vodička sa ešte pred kolapsom snažila dostať k liekom, ktoré držala v ruke.
„Videla som, že po nich siaha. Vedela som, že ich potrebuje,“ povedala.
Dievča následne žene lieky podalo, zatiaľ čo ostatní žiaci sa snažili autobus udržať pod kontrolou.
Školáci sa stali hrdinami
Príbeh odvážnych detí vyvolal v komunite obrovský ohlas. Škola pre žiakov pripravila slávnostné stretnutie a budúci týždeň ich čaká spoločný obed v reštaurácii, ktorú si sami vyberú.
Samotná vodička neskrývala emócie.
„Som svojim študentom nesmierne vďačná. Zachránili môj život aj životy všetkých ľudí v autobuse,“ povedala 46-ročná Leah Taylorová.