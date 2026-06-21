Hviezda filmu Sněženky a machři: S touto ženou je už 43 rokov!

PRAHA - Spoznali sa krátko po tom, ako dokončil nezabudnuteľný film Sněženky a machři. Obaja mali 17 a sú spolu dodnes! Manželkou Václava Koptu je jeho kolegyňa Simona Vrbická.
Václav Kopta sa narodil 21. júna 1965, jeho otcom bol textár Pavel Kopta. Jeho to tiež ťahalo umeleckým smerom, a tak začal študovať na konzervatóriu.
Už ako študent dostal ponuku na film Sněženky a machři, ktorý patrí k tým naozaj nezabudnuteľným. Neskôr sa nakrúcalo aj pokračovanie Sněženky a machři po 25 letech.
Okrem toho si Kopta zahral vo filmoch ako Občanský průkaz, Nežné vlny, Donšajni, Bezva ženská na krku, Šarlatán, Zakletá jeskyně, Spolu.
Objavil sa aj v seriáloch Vyprávěj, Okresní přebor, Gympl s (r)učením omezeným, Kancl, Doktor Martin, Svět pod hlavou, Ohnivý kuře, Co jste hasiči, Hořký svět.
Už počas štúdia na konzervatóriu spoznal svoju budúcu ženu. „Pred 43 rokmi sme sa koncom januára dali dohromady, ale brali sme sa až v roku 1995,” povedal herec pre portál Super.cz.
So Simonou Vrbickou sú narodení v rovnakom roku, ona je o tri mesiace mladšia. Majú spolu dve dcéry, Františku a Janu, a patria k najstabilnejším párom českého šoubiznisu. „Aby bol vzťah pevný, musí prejsť krízami. A my sme nimi prešli vrátane ďalších skúseností, ktoré by si človek najradšej odpustil. Ale práve v tom vidím hlavný dôvod, prečo sa nám vzťah podarilo udržať,” vyhlásil Kopta v aktuálnom rozhovore pre Deník.