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Nečakané priznanie Alexandry Orviskej: TOTO ju trápilo celé roky!

Kali predstavil svoj životný projekt - Idem k vám tour 2026. Na foto: Alexandra Orviská Zobraziť galériu (3)
Kali predstavil svoj životný projekt - Idem k vám tour 2026. Na foto: Alexandra Orviská (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Moderátorka Alexandra Orviská sa pochválila úspechom svojho syna Jonatana, ktorý získal diplom za vzornú reprezentáciu futbalového klubu Rača. Pri pohľade na ocenenie si však všimla detail, ktorý ju okamžite zaujal a rozhodla sa naň upozorniť aj verejne.

Alexandra Orviská je hrdou mamou dvoch detí – dcéry Viktorie, ktorú má s hudobníkom Martinom Valihorom, a syna Jonatana, ktorého otcom je hokejista Jaroslav Janus. Najnovšie sa moderátorka pochválila práve úspechom svojho syna, ktorý získal diplom za vzornú reprezentáciu futbalového klubu Rača. Pýšiť sa rozhodne mala čím – mladý športovec si svojím prístupom vyslúžil uznanie priamo z klubu.

Pri samotnom diplome si však Orviská všimla aj detail, ktorý ju okamžite zaujal. Hoci ide o drobnosť, pre ňu mal zjavne osobný význam. Som rada, že konečne niekto napísal Jonatan správne. Moje obe deti sú bez dĺžňa, napísala k fotografii.

Syn Alexandry Orviskej získal diplom.
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Syn Alexandry Orviskej získal diplom.  (Zdroj: Instagram )

Je zjavné, že meno jej syna sa v minulosti často objavovalo v nesprávnej podobe, čo ju už dlhšie mierne „trápilo“. Tentoraz však dostala možnosť ukázať, ako sa píše správne verzia. Popri jazykovej poznámke však zostáva hlavným dôvodom na radosť práve synov športový úspech. Diplom za vzornú reprezentáciu futbalového klubu je pre neho ďalšou motiváciou do budúcnosti a pre Orviskú dôkazom, že jej syn ide správnym smerom.

Viac o téme: DetiAlexandra Orviská
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