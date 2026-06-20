NAJBIZARNEJŠIA krádež? Zlodej sa zasekol s ukradnutými KitKatmi vo dverách, druhý sa pomočil! VIDEO Keď to uvidíte...

LONDÝN - Dvaja zlodeji v potravinách sa postarali o bláznivé video, ktoré baví sociálne siete. Ich pokus o krádež chutných tyčiniek sa môže pýšiť na vysokých priečkach v kategórii bizarností. Veď posúďte sami.
Z krádeže v potravinách sa stalo virálne video na sociálnych sieťach. Dvaja zlodeji dostali zrejme veľkú chuť na tyčinky Kit Kat, pretože sa ich snažili ukradnúť celú kopu. Problém ale nastal pri vchodových dverách.
Cez dvere to nešlo
Práve tu sa začína aj video, na ktorom sa každý z chuti zasmeje. Jeden zlodej stojí pred obchodom a snaží sa otvoriť dvere, ktoré zrejme predavač zvnútra zaistil. Očividne si všimol hromadu obľúbených tyčiniek, za ktorú páni nezaplatili.
Dvere povolili len na spodnej časti a práve tadiaľ sa snažil prekĺznuť aj druhý zlodej. Zohol sa a najprv vystrčil len jednu nohu. Jeho komplic sa stále zapieral do dverí, aby vytvoril čo najväčšiu medzeru. Celý čas mal mokré nohavice. Pri úteku sa zrejme pomočil.
Keď sa mi nedarí dostať von, najprv cez dvere pretlačí celý úlovok a potom vychádza von nohami napred. Nakoniec sa mu ale podarí dostať von, úlovok nechá ale druhému zlodejovi. Ten ich zbalí do tašky a rýchlo utečie.
Všetko zachytila okoloidúca
Celú scénku zachytila na videu okoloidúca, ktorá pri komickom pokuse o útek rýchlo vytiahla mobil s pustila nahrávanie. Zasmiala sa, keď zbadala, že jeden zo zlodejov sa pomočil. Vnútri sa už zamestnanec vyhrážal, že zavolal políciu. Zatiaľ nie je známe, či sa mužom zákona podarilo zlodejov vypátrať.