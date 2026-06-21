Slay, ghost či no cap: Poznáte mystický jazyk mladej generácie? KVÍZ vás preverí v týchto slovíčkach

Kvíz vás preverí v slovíčkach, ktoré používa mladá generácia. (Zdroj: gettyimages.com, Topky)
BRATISLAVA - Ak chodíte na nákup či po ulici, môže sa vám stať, že často započujete konverzáciu mladých ľudí, ktorá na prvé počutie nedáva zmysel. Miešanec slovenskej angličtiny s neznámymi slovíčkami vám môže spôsobiť v hlave hotový guľáš, a preto je načase si preveriť, či sa v jazyku mladých vyznáte a či viete dekódovať, o čom vlastne hovoria, keď vyslovujú slová ako ghost, slay či no cap. Nemusí to byť pravidlo, no zvyčajne ide o mileniálov, generáciu zoomerov či alfa, ktorí sa vyjadrujú práve takto.
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