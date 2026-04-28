Pri požiari altánku sa zranila jedna osoba: Škodu vyčíslili na 24-tisíc eur

OSTROV - Pri požiari záhradného altánku na pozemku rodinného domu v obci Ostrov v okrese Piešťany, ktorý sa stal v noci z pondelka (27. 4.) na utorok krátko po polnoci, sa zranila jedna osoba. Škodu predbežne vyčíslili na 24.000 eur. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči po príchode na miesto zasahovali viacerými hasebnými prúdmi, pričom zároveň rozoberali konštrukciu altánku, aby zabránili ďalšiemu šíreniu ohňa. Požiar sa im podarilo lokalizovať a následne zlikvidovať.
Požiar poškodil samotný altánok a čiastočne aj fasádu susedného rodinného domu. „Na fasáde susedného domu a majiteľovi altánku vznikla priama materiálna škoda, predbežne vyčíslená na 24.000 eur,“ ozrejmili hasiči.
Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťany spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Vrbové. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom ďalšieho zisťovania.