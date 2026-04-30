Na ruského generála spáchali atentát! Ide o mäsiara z Buče: Bombu nastražili na nečakané miesto

CHABAROVSK - Na vojenskej základni pri ruskom Chabarovsku explodovala nálož, ktorá mala podľa opozičných médií smerovať proti generálmajorovi Azatbekovi Omurbekovovi. Dôstojník, ktorého Ukrajina spája s masakrami v Buči, mal útok prežiť. Výbuch si však vyžiadal najmenej jednu obeť.
Bombu mali ukryť v poštovej schránke
O explózii informoval ruský opozičný portál Meduza. K výbuchu malo dôjsť v stredu na základni pri Chabarovsku na ruskom Ďalekom východe.
Podľa dostupných informácií bola nálož nastražená v poštovej schránke. Pri explózii zahynul najmenej jeden človek. Médiá uvádzajú, že obeťou mal byť Omurbekovov pobočník, podplukovník Kuzmenko.
Ďalší ľudia utrpeli zranenia, ich rozsah však zatiaľ nie je známy.
Proruský portál BezFormata tvrdí, že samotný generál vyviazol bez zranení.
Ukrajina ho spája s Bučou
Meno Azatbeka Omurbekova sa dostalo do pozornosti počas prvých mesiacov ruskej invázie na Ukrajinu. Kyjev ho označuje za jedného z veliteľov zodpovedných za udalosti v Buči pri Kyjeve, kde po odchode ruských jednotiek objavili telá civilistov.
Web Korrespondent pripomína, že Omurbekov v tom čase velil 64. motorizovanej streleckej brigáde. Práve táto jednotka bola podľa Ukrajiny spájaná s vraždami civilistov a ďalšími vojnovými zločinmi.
Po invázii dôstojník postupne povýšil. Z podplukovníka sa stal plukovník a ruské médiá o ňom od roku 2025 hovoria ako o generálmajorovi.
Ruské úrady mlčia
Celý prípad sprevádzajú nejasnosti. Meduza uviedla, že miestne úrady odmietajú potvrdiť, že k explózii vôbec došlo.
Informácie o výbuchu pritom priniesla aj ruská štátna televízia Kanál Piaty, ktorá hovorila o smrti dôstojníka.
Novinári nezávislého portálu Vot Tak sa následne pokúsili kontaktovať Omurbekova aj jeho manželku. Ani jeden z nich však na telefonáty nereagoval.