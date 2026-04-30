Prekvapenie na rozlúčke: Britský kráľ si vyslúžil silné slová od amerického prezidenta

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na rozlúčkovej slávnosti v Bielom dome označil Karola III. za „najlepšieho kráľa“ a povedal, že Spojené štáty potrebujú viac ľudí, ako je britský panovník. Ten spolu s kráľovnou Kamilou v posledný deň návštevy USA vzdal úctu padlým americkým vojakom na národnom cintoríne. Píše správa agentúry AFP.
„Je to skvelý kráľ - podľa mňa ten najlepší,“ povedal Trump novinárom, keď kráľovský pár prišiel k Bielemu domu na krátky ceremoniál. O niekoľko minút neskôr, keď Karol a Kamila odchádzali, prezident USA dodal, že sú to „skvelí ľudia“, a že „potrebujeme viac takýchto ľudí v našej krajine“.
Formálnou rozlúčkou sa tak zavŕšila štvordňová cesta britského kráľovského páru, ktorej cieľom bolo okrem iného zmierniť napätie medzi oboma krajinami v súvislosti s vojnou v Iráne.Karol a Kamila následne vzdali úctu padlým vojakom na Arlingtonskom národnom cintoríne neďaleko Washingtonu, kde položili veniec a kvety na hrob neznámeho vojaka na počesť neidentifikovaných amerických vojnových obetí. Neskôr sa zase stretli s pôvodnými obyvateľmi Ameriky v národnom parku. To bol posledný bod ich programu pred odletom na britské zámorské územie Bermudy v Atlantiku.