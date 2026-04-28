Europarlament prijal usmernenia a priority k podobe rozpočtu EÚ na rok 2027

BRUSEL/ŠTRASBURG - Rozpočet EÚ na rok 2027 musí posilniť európsky sociálny model, územnú súdržnosť a bezpečnosť a vyzýva na opatrenia, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť a prosperitu, vytvoria a ochránia kvalitné pracovné miesta a posilnia bezpečnostné a obranné kapacity. Zhodli sa na tom v utorok poslanci Európskeho parlamentu (EP) v správe, ktorá stanovuje priority europarlamentu v oblasti budúcoročného rozpočtu Únie.
Správa, za ktorú zahlasovalo 389 poslancov, 191 bolo proti a 75 sa zdržalo, zdôrazňuje, že v kontexte geopolitickej nestability, bezpečnostných hrozieb, ekonomických tlakov a rastúcich spoločenských výziev je predvídateľný, robustný, investične orientovaný a na občanov zameraný rozpočet dôležitejší ako kedykoľvek predtým.
Dôraz na súdržnosť a podporu ekonomiky
Europoslanci zdôraznili, že politika súdržnosti je kľúčový investičný nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti a chcú, aby rozpočet na rok 2027 podporoval kritickú infraštruktúru a dopravu. Prioritou musí zostať riešenie nedostatku pracovných síl a zručností, demografických tlakov spolu so zvýšenou podporou malých a stredných podnikov a startupov.
Viac peňazí na bývanie, zdravie a médiá
Zákonodarcovia vyzvali na zvýšenie financovania na riešenie bytovej krízy a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Podporili silnejšiu podporu organizácií občianskej spoločnosti, nezávislých médií a investigatívnej žurnalistiky aj dôraznejšie opatrenia proti dezinformáciám a rodovo podmienenému násiliu. Zdôraznili tiež, že podmienenosť právneho štátu je základnou zásadou, ktorá sa musí vzťahovať na všetky eurofondy.
Parlament potvrdil záväzok EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a vyzval na zvýšenie investícií do energetickej efektívnosti, obehového hospodárstva, biodiverzity a digitálnych inovácií. Primeranú finančnú podporu má mať aj agrosektor, rybné hospodárstvo, civilná ochrana a účinné riadenie azylu, migrácie a hraníc, najmä pre krajiny EÚ s vonkajšími hranicami.
Posilnenie obrany a bezpečnosti EÚ
EP zdôraznil potrebu posilnenia bezpečnostných a obranných kapacít Európy prostredníctvom spoločných investícií do výskumu, technológií dvojakého použitia a vojenskej mobility a podpory členských štátov hraničiacich s Ukrajinou, Ruskom alebo Bieloruskom.
Väčšia pomoc Ukrajine a zahraničiu
Europoslanci vyzvali aj na silnejšiu vonkajšiu činnosť EÚ a zvýšenie financovania rozvojovej, humanitárnej pomoci a susedskej politiky. Pripomenuli vládam EÚ ich dohodu o poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur.
Podľa poslancov EP rastúce náklady na pôžičky spojené s nástrojom obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU) nesmú ísť na úkor programov EÚ, a preto zdôraznili nevyhnutnosť zaviesť nové zdroje príjmov pre eurorozpočet.
Očakáva sa, že Európska komisia predloží návrh rozpočtu EÚ na budúci rok v júni. Vyjednávači použijú v utorok prijaté usmernenia ako základ pre rokovania s Radou EÚ a eurokomisiou o konečnej podobe budúcoročného rozpočtu. Ročný rozpočet stanovuje všetky výdavky a príjmy EÚ na jeden rok v rámci limitov stanovených sedemročným rozpočtom EÚ.